彰化福興國中理財愛的書庫 助學生正確金錢觀

讓學生透過閱讀學習理財、建立正確金錢觀與生活態度，彰化縣政府在福興國民中學設「理財愛的書庫」，希望學生透過共讀與討論，從管理零用錢、設定目標起培養自律與責任感。

彰化縣政府今天在福興鄉福興國中辦「理財愛的書庫」揭牌典禮，彰化縣長王惠美出席表示，感謝鴻詳傢俱有限公司總經理侯志淵繼承母親施玉花精神，得知福興鄉、鹿港鎮與秀水鄉缺乏理財愛的書庫後，以母親名義捐新台幣50萬元回饋母校，提供1500本圖書。

王惠美說，理財教育對孩子很重要，讓孩子理解「需要」與「想要」的差別，也讓孩子能好好學財務管理；閱讀可使孩子變更沉著、學到豐富多元知識，感謝民間企業捐助、新竹物流股份有限公司免費運送與台灣閱讀文化基金會長期號召彰化企業家資助書庫。

王惠美表示，全縣已建34座愛的書庫、3座數位愛的書庫與42座英文愛的書庫，並自2019年起累計投入超過7500萬元優化40所學校圖書館，並爭取經費設34處社區共讀站，讓閱讀融入校園與社區生活，彰化也獲教育部閱讀磐石獎10項大獎，展現深耕閱讀教育成果。

侯志淵說，母親節儉持家，但對需救助的人總慷慨解囊，理財愛的書庫幫孩子學儲蓄與規劃投資，建立良好理財知識、不揮霍無度，是很棒種子；閱讀基金會表示，推動閱讀20多年，全國成立382座愛的書庫，圖書總數2萬多箱，書籍在各校流動率很高。

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