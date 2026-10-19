中壢學生霸凌案...5媽1大伯網路蹭流量？ 桃教產、議員4訴求

網路近日流傳中壢區宮廟廣場青少年集體毆打霸凌事件，桃園市議員彭俊豪、魏筠及桃園市教育產業工會（桃教產）理事長吳明玉，今日上午前往受害者學校，了解事件經過並協調後續資源挹注。

魏筠、彭俊豪與桃教產嚴正呼籲，切勿假冒家長蹭流量，還給受害少年平靜空間。校方於會議中說明，事件曝光後網路上陸續出現自稱受害者的家人，已經有「5位媽媽、1位大伯」等帳號，請勿假冒家長身分博取關注或蹭流量，此舉會讓真正需要被幫助的受害者焦點被模糊。

校方在與兩位議員、桃教產的會議說明事件時間軸與處置現況，表示事發時間為15日（周四）晚上，地點在中壢區中山東路武和宮廣場，疑因少年之間先前有嫌隙與口角，引發多人肢體衝突；16日上午校方接獲打架訊息，發現行為人未到校後主動找到受害者，協助帶往驗傷並積極鼓勵家長報案。17日晚間毆打影片於網路流傳，18日（周日）凌晨與白天中壢分局仁愛派出所追查，當天上午陸續傳喚涉案人員製作筆錄，受害少年18日完成報案，警方預計今日依少年事件處理法函送桃園地方法院少年法庭。

一行人了解部分涉案少年及受害少年可能面臨家庭支持不足，或需要社會資源協助的處境，且有少年經常聚集於事發地點，對此事件提出以下四大訴求：

一、啟動高風險家庭與社會安全網：

魏筠表示，學校行政量能有限，社會局應立即針對有需要的家庭進行評估、關懷與追蹤；警政與少輔會應加速啟動輔導機制。

二、查明宮廟設立及管理情形，強化周邊治安維護：

彭俊豪指出，民政局應盡速查明該宮廟設立及管理情形，如有違反相關法令情事，應依法處理；警方也應加強事發地點及周邊區域的治安巡查，防範類似暴力事件再次發生。

三、資源媒合與課後保護：

彭俊豪、吳明玉針對受害少年需要更多關懷，已主動聯繫觀音根滿基金會媒合課後照顧、教育及身心支持等資源，協助孩子逐步恢復正常生活。

四、建立重大事件處理及主動關懷機制：

校方於獲報後，雖已第一時間請導師及生教組長聯繫家長，並建議家長報案、驗傷等，但吳明玉仍建議，未來學校遇有類似重大事件，應由主任層級以上行政主管主動聯繫受害學生家長，表達關懷、了解實際需求，並協調提供必要協助，而非僅由第一線導師及生教組長承擔相關工作；尤其當事件已引發社會高度關注時，教育局乃至市府更應積極協調，主動與受害家庭建立聯繫，提供必要協助與支持，讓受害學生及家長感受到政府的關懷，而非獨自承受事件帶來的恐懼與壓力。教育局現場回應將針對鄰近學校清查是否有學生常前往該宮廟，並與警政單位保持密切聯繫，後續全面由少輔會進行深度輔導。

彭俊豪促民政局應盡速查明宮廟設立及管理情形。圖／議員魏筠服務處提供

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