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桃園武和宮前學生施暴影片上網 單親媽：妹妹勸阻不了還被恐嚇
網路平台昨天傳出6名高中、國中生打一名學生影片，地點在桃園市中壢區武和宮前，拳打腳踢霸凌畫面引起網友撻伐，警方、教育局已介入。
一位母親在脆貼文自稱是受害者的母親，當時讀小學的女兒也在場求饒無用，還被恐嚇不能講出去也不能報警，不然一起打，兒女極度受驚嚇，這位母親除了謝謝大家聲援，也表示已提告並要幫兒子轉學。
這位母親昨天深夜po文表示，當時兒子真的很害怕，回到家第一時間沒有告訴她，影片中有一位小學生女生是妹妹，當時有試著把哥哥拉起來，也有勸阻要他們不要再打，還試著去拉開其中一個施暴者的手，但小女生面對一群國中和高中的男生沒人理她，加上女兒沒有手機所以沒辦法報警，對兒子施暴的那些人也恐嚇她女兒不准報警，不然連她一起打，所以她只能在旁邊勸阻。
議員黃瓊慧留言請母親告訴孩子，遭受暴力霸凌不是他們的錯，妹妹也不需要為沒能阻止而自責，霸凌方的懲處決不能姑息，而妹妹受到恐嚇、不准報警一事也應一併交由警方調查，她要求教育局出面協調學校提出避免接觸、威脅與報復的具體措施，並協調社政及心理輔導資源。
桃園市長張善政得知此事後，昨天也在臉書強調「絕不能等閒視之」，並表示警方已循線找到涉案少年及被害人，雙方均未成年，警方已陸續通知家屬，盡速完成相關調查及程序，同時也已經依規定校安通報。他也特別提醒教育局與警察局，不能容忍暴力，未成年孩子的行為，家長必須負起責任，配合案情釐清及後續輔導；市府也必須成為學校的後盾，讓受到傷害的學生獲得支持與協助。
張善政說孩子犯錯，需要教育與輔導，但涉及暴力，就必須清楚畫出界線，該查的要查清楚，該負的責任不能迴避，該做的輔導也不能流於形式。讓每一個孩子都能安心上學，是市府、學校與家長共同的責任。這件事，他會要求相關單位持續追蹤。
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