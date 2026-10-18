桃園某國中、小學生打踹霸凌影片下架前被截錄 教育局：已啟動校安
網路平台今天傳出一段影片，顯示桃園市一處宮廟，凌晨至少6名穿制服的國中甚至有國小學生，一起對一名學生拳打腳踢，已引來4萬多人關注，議員黃瓊慧、黃崇真留言已通報教育局、警局嚴查。黃崇真表示警方已經找到被打的學生追查案情，陸續通知涉嫌施暴的學生和家長、監護人到案，依校安通報機制同步請教育局追查。
教育局和學校初步確認案發生地點為某宮廟。據了解，這群學生聚在一起聊天，凌晨時分甲男因不明原因情緒激動，動手攻擊和他聊天的女學生導致受傷；女生的男友發現後便動手毆打甲生，其他在旁的4人也加入一同毆打甲生，衝突結束後，男友和其他人要求甲生向女學生道歉，甲生道歉後大家就沒再追究各自返家。
教育局掌握涉案學生已通知兩所國中、一所國小，由學校通知家長到校溝通了解，目前校方持續與家長保持聯繫，掌握學生身心復原情況；也責成學校學務處及輔導室針對相關學生管教、輔導，並提供被行為學生安心就學策略，以保障在校學習安全，同時要求學校持續加強學生法治教育及正向管教，關注同儕互動情形，以避免類似事件再次發生。
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