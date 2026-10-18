快訊

中風後多久可以開始復健？連坐都坐不穩也能練 醫師提醒別急著學走路

手滑誤洩「內部未公開辣照」！樂天女孩崩潰自責：拜託別外流

強颱薔琵恐再增強！日本最新預測路徑曝 最快這一天逼近沖繩

聽新聞
0:00 / 0:00

營養午餐滿意度落差大 餐盒公會：切勿只拿滿意度數字比高低

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
陳明信認為，營養午餐問卷因為定義與算法不同，可能呈現不同的數字，呼籲不要只拿滿意度數字來比高低。聯合報系資料照
陳明信認為，營養午餐問卷因為定義與算法不同，可能呈現不同的數字，呼籲不要只拿滿意度數字來比高低。聯合報系資料照

台北市教育局日前公布全市公私立國民中小學營養午餐滿意度調查，調查顯示，滿意度為68.78%。中華民國餐盒同業公會對此表示，同一份問卷，會因為定義、算法不同，切勿只拿滿意度數字來比高低，問卷的用意在於幫助午餐進步，讓更多孩子願意吃、喜歡吃。

學校午餐滿意度90%與不到70%，差在口味還是算法？」中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，學校常見的口味問卷有5個選項，即非常滿意、滿意、普通、不滿意、很不滿意。如果把「普通、滿意、非常滿意」都算作可以接受，結果可能超過90%；如果只算「滿意、非常滿意」，就可能不到70%。

陳明信指出，同一份問卷可能因為計算方式不同，而呈現不同的數字，有時候大家爭論的，其實是文字上的定義。每個孩子的飲食習慣不同，有人喜歡清淡，有人偏愛重口味；同一道菜，有人愛吃，也有人不喜歡。學校午餐還要兼顧營養均衡，本來就很難滿足每個孩子的口味。

陳明信說，在口味的解讀上，「普通」以上可以視為可以接受，不一定特別喜歡，但也沒有不滿意，因此定義不同、算法不同，真的不要只拿滿意度數字來比高低。

陳明信強調，孩子的意見要聽，能調整的地方就繼續努力，問卷的用意，是幫助午餐進步，讓更多孩子願意吃、喜歡吃。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

營養午餐 餐盒 學校午餐

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【世界就是這樣開始的】諶淑婷／痛苦不需要預支：把感受的權利還給孩子

蛋包飯、漢堡排、咖啡都有！十大日系洋食連鎖餐廳揭曉

全家「小黃瓜壽司卷」視覺超衝擊！研發員親曝內幕：許願成真

法網紅試吃義美小泡芙！這口味狂給「10億分」 網推冰過更銷魂

相關新聞

營養午餐滿意度落差大 餐盒公會：切勿只拿滿意度數字比高低

台北市教育局日前公布全市公私立國民中小學營養午餐滿意度調查，調查顯示，滿意度為68.78%。中華民國餐盒同業公會對此表示，同一份問卷，會因為定義、算法不同，切勿只拿滿意度數字來比高低，問卷的用意在於幫助午餐進步，讓更多孩子願意吃、喜歡吃。

抗癌期間仍堅持重返舞台指揮 逢甲大學管樂團指揮老師呂彥慶辭世

逢甲大學管樂團指揮老師呂彥慶，長年投入管樂教育，身受學生敬愛。呂因罹患白血病，歷經數月治療與骨髓移植，仍不敵罕見併發症，昨天深夜辭世。消息傳出後，許多曾受其指導的學生、校友及音樂界友人深感不捨。

免費真的沒代價？聯合盃作文考題貼近生活也考思辨

第二十屆聯合盃全國作文大賽嘉義初賽今天在嘉義市民生國中登場，共有2401名學生參賽，六組作文題目從家庭互動、人際關係延伸至免費背後的代價及民主多數決，引導學生從生活經驗思辨。補教名師蔡恆表示，今年國中八、九年級題目結合圖表判讀與社會議題，符合近年大考趨勢，學生要寫得深入並不容易。

滑著學習／理化、古文搬進短影音 教師60秒教會多少？

TikTok、Reels攻進學生日常，資深教師觀察，現在學生能專心聽課只有3到5分鐘，講得稍久一點，台下眼神就開始飄走。為了在1分鐘內抓住注意力，補教老師也把課堂搬上短影音，國文老師用脫口秀節奏講屈原，理化老師把實驗拍成「電影預告片」，兩名老師實戰後，確實看見短影音的吸引力。但看過就等於學會？

朝野喊普發現金 陳文章：是否有預算為教育留才攬才

台大昨天舉行校務會議。校長陳文章會後受訪時表示，近期台灣將普發現金一萬元，也有聲音喊出應該普發二萬元，預算高達逾二千億，但高等教育特別預算三年也才二百億，又中小學正面臨缺師問題、大專校院則面臨業界人才競爭，「是不是有部分預算，能支持我們留才攬才。」

明星高中科學班喊設專法盼逕升大學 台大校長：恐有公正性問題

北一女、建中與台中一中等明星高中近日在科學班會議上提案，盼教育部設立高中逕升大學專法，期望將現有科學班高二升高三聯合資格考試，提升為高階的學力認證考，以此作為逕升大學的依據。但兼任大考中心董事長的台大校長陳文章表示，「可能有公正性問題。」建議能循現有的特殊選才管道，也避免該專法被視為為特定高中量身定做的法案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。