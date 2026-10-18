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營養午餐滿意度落差大 餐盒公會：切勿只拿滿意度數字比高低
台北市教育局日前公布全市公私立國民中小學營養午餐滿意度調查，調查顯示，滿意度為68.78%。中華民國餐盒同業公會對此表示，同一份問卷，會因為定義、算法不同，切勿只拿滿意度數字來比高低，問卷的用意在於幫助午餐進步，讓更多孩子願意吃、喜歡吃。
「學校午餐滿意度90%與不到70%，差在口味還是算法？」中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，學校常見的口味問卷有5個選項，即非常滿意、滿意、普通、不滿意、很不滿意。如果把「普通、滿意、非常滿意」都算作可以接受，結果可能超過90%；如果只算「滿意、非常滿意」，就可能不到70%。
陳明信指出，同一份問卷可能因為計算方式不同，而呈現不同的數字，有時候大家爭論的，其實是文字上的定義。每個孩子的飲食習慣不同，有人喜歡清淡，有人偏愛重口味；同一道菜，有人愛吃，也有人不喜歡。學校午餐還要兼顧營養均衡，本來就很難滿足每個孩子的口味。
陳明信說，在口味的解讀上，「普通」以上可以視為可以接受，不一定特別喜歡，但也沒有不滿意，因此定義不同、算法不同，真的不要只拿滿意度數字來比高低。
陳明信強調，孩子的意見要聽，能調整的地方就繼續努力，問卷的用意，是幫助午餐進步，讓更多孩子願意吃、喜歡吃。
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