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創校逾百年首建活動中心！台中追分國小斥資1.3億啟用 新地標亮麗登場
台中市大肚區追分國小今喜迎校慶，並舉行「多功能活動中心」落成啟用典禮。教育局長蔣偉民說，追分國小創校百年，一直沒有大型室內活動場所，市府投入逾1.3億元，興建活動中心，實現創校100多年來的百年夢想，讓學生告別酷暑與雨天無法在大空間上課的困境。
蔣偉民說，台中市教育單位預算占比是六都第一，市府大力挹注經費投資教育軟硬體建設；追分國小創校100多年，校內一直沒有大型室內活動場所可供學生上體育課、舞蹈課或大型集會使用，酷熱天氣或雨天影響學生學習權益，非常需要多功能活動中心。
蔣偉民指出，為了實現學校的百年夢想與社區人士的殷殷期盼，市府投入逾億元經費，這座活動中心包含管樂教室、韻律教室、室內球場及表演舞台，並如期完工，提供追分國小師生舒適、快樂、自在與安全的教學場域。
蔣偉民說明，活動中心是學校重要的基本設施，遇到天候不佳或酷熱時，都需要大型室內空間，市府2023年起推動「給孩子一個禮堂計畫」，自籌超過24億元預算，總計補助25所中小學興建禮堂，為孩子圓夢。
追分國小校長蘇世昌表示，追分國小活動中心外觀設計建築融入校徽綠色「C」與金色「F」意象，並透過穩固成長、向上延伸的樹枝與金色果實的視覺概念，寓意帶領追分莘莘學子成長茁壯、扎實學習，耕耘收穫璀璨的未來，同時也為地方增添了一座美麗的新地標。
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