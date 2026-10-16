長者戴起AR智慧眼鏡 敦化國小 「牽手行厝邊」青銀共學

北市松山區敦化國小為響應終身學習與高齡友善社區政策，並落實公私協力精神，昨攜手產官學研多元單位，舉辦「牽手行厝邊-理財識詐與高齡救護數位闖關」活動，現場可見學生演出防詐短劇，狗醫生溫暖陪伴長者，還有長者戴起AR智慧眼鏡，體驗科技防詐。

活動跨界整合警政防詐、消防救護、衛生醫療、科技產業及在地樂齡資源，讓國小學童與長者攜手共學，將防詐概念與健康生活知識深植社區。

銀髮長輩齊聚一堂，由學生化身「厝邊數位小幫手」，陪伴長輩體驗科技、學習識詐與健康照護，從戲劇展演到互動闖關，讓長輩成為共學舞台的主角，現場熱鬧非凡。活動呼應北市政府教育局終身教育科與國教輔導團長期耕耘的終身學習及課程實踐精神，將跨域學習延伸至社區。

面對AI變聲、深偽影像與假醫療資訊等詐騙風險，松山警分局以第一線案例帶領祖孫辨識話術，學生演出假醫生防詐短劇，接唱防詐七字訣，讓識詐知識成為容易記住、用得上的生活本領。

科技體驗也是活動亮點。「AI厝邊大富翁：牽手護寶智慧通」透過生活故事與引導式提問，讓祖孫共同找線索、辨識風險；「厝邊數位好幫手」以熟悉的LINE整合交通及防詐資訊，降低數位使用門檻；台灣XR智能產業發展協會則結合佐臻AR智慧眼鏡，讓長輩體驗前瞻科技的學習樂趣，拓展數位參與。

活動也將健康與生活安全納入共學。全人照護教育學會結合健康評估與醫療識讀，協助長輩辨識不實健康資訊、建立自我照護觀念，展現科技與照護跨域協力的價值。活動同步串聯消防救護、健康關懷與人文陪伴。松山區健康服務中心與消防夥伴傳授健康及居家安全知能；台北偶戲館帶領祖孫操偶唱口訣，融合文化傳承與防詐共學。

狗醫生則施展「萌寵魔法」，以溫暖互動拉近世代距離，融入安全界線與主動求助觀念，讓陪伴成為生活防詐的支持。

現場「動態打卡牆」更讓銀髮巨星躍上大螢幕。長輩在學生協助下掃碼分享照片與心情，圖文動態呈現，留言匯成即時文字雲，搭配彩帶動畫，讓長輩的聲音被看見，留下青銀共學的溫暖紀錄。

「牽手行厝邊」以社會處方箋串起防詐、健康與陪伴，讓闖關護照成為長輩帶回生活的「行動處方箋」。透過跨域合作與公私協力，將警政防詐、學校教育及松山區樂齡服務連成支持網絡，讓科技的便利與人文的溫度，一起走進長輩的日常。

狗醫生在活動中溫暖陪伴長輩。圖╱校方提供

敦化國小辦 「牽手行厝邊」活動，青銀共學，台灣XR智能產業發展協會則結合佐臻AR智慧眼鏡，讓長輩體驗前瞻科技的學習樂趣，拓展數位參與。圖╱校方提供

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