新北國中生美術比賽爆抄襲四川美院！網怒喊撤銷名次 教育局回應查證中
新北市115學年度美術比賽（東區）水墨畫類近日傳出一名國中學生疑似抄襲拿下該獎項第二名爭議，有網友在Threads發文指出，參賽作品疑似直接取用小紅書上、原作者為四川美術學院老師的參展作品，引發網友對比賽公平性的質疑。
原PO表示，學生美術比賽都是許多參賽者絞盡腦汁、花費大量時間與心力構思創作的成品，若有人直接照搬網路圖片就能獲獎，對其他認真創作的學生並不公平，希望主辦單位能撤銷相關得獎名次。
貼文曝光後，有網友認為，現今網路搜尋十分方便，若作品是直接取用網路圖片，很容易被其他人比對發現，也有人感到不可思議，質疑抄襲者為何敢在得獎後在臉書上發文，自以為抄襲不會被揭發。另有網友分享過去在校內也遇過類似情況，指出曾有同學直接上網找圖拼湊，卻無法說明作品理念，最後遭老師要求重新繪製草稿。也有網友提及，攝影創作也同樣存在類似爭議，認為不應將抄襲輕易包裝成向原作者「致敬」。
針對此事，網友在留言中轉述新北市教育局的回應指出，教育局已積極處理，若經查證確認涉及抄襲，將取消得獎資格。此外，原發文者也表示，後續曾向臺灣藝術教育館反映，對方回覆將向教育局了解相關情況。
原作者證實作品早於2025年公開
原PO表示，已透過小紅書聯繫上原作者老師，經確認，原作品早在2025年12月8日就已公開發布，四川美術學院也有完整紀錄，作品並曾在校內展出。
原作者得知作品疑似遭台灣的學生抄襲，並被用於參加美術比賽後，感到相當生氣與無奈，因為事前完全不知情，若不是網友發現並主動告知，甚至不會知道自己的創作已被他人使用。
原PO也轉述，原作者特別請她向所有關心事件、協助發聲的網友表達感謝。由於原作者目前不方便直接處理台灣方面的事務，因此希望網友能持續協助檢舉，並向主辦單位反映，讓事件獲得應有的重視。
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