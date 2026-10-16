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北市學校既有空間轉型建AI Lab 不只當工具還能師生互動

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市中山國民中學今日舉辦「World Labs-AI智匯教室」啟用典禮暨成果展示發布會。記者林佳彣／攝影
北市中山國民中學今日舉辦「World Labs-AI智匯教室」啟用典禮暨成果展示發布會。記者林佳彣／攝影

北市推動AI教育，再有一處新教學場域。教育局結合華碩文教基金會挹注的資訊設備，公私協力在中山國中打造「World Labs-AI智匯教室」，市長蔣萬安今出席啟用典禮，也感謝華碩挹注科技資源。教育局表示，未來規畫結合新興科技企業資源，轉型學校既有空間為「AI Lab」。

中山國中「World Labs-AI智匯教室」設有華碩文教基金會挹注總價值約290萬元的智慧教學設備，包含2台AI超級電腦、70台Chromebook及觸控智慧大螢幕等。學生可運用Chromebook自主學習、查找資料及合作創作，教師則能搭配觸控智慧大螢幕引導全班討論、展示學生學習成果，促進課堂互動與合作學習。

教育局表示，中山國中運用AI超級電腦部署開源模型，建置自主運算的地端AI教學平台「中山國中－AI算力中心」，校方依據課程需求調整應用功能，並將教學資料與學生學習紀錄留在校內處理，強化資料安全與自主掌控能力，同時地端運算可減少雲端服務使用額度的限制，支持師生反覆練習、測試與創作。

今天啟用典禮暨成果展示發布會，中山國中學生親自分享「錯題AI對戰場」、「從零養一個AI」等校本特色AI學習模組，並現場操作，展現學校如何將AI運算技術轉化為互動學習與創意實作。

蔣萬安表示，科技設備的投入不是目的，重要的是如何結合教師專業，讓AI真正回應教學現場的需求，培養學生主動提問、判讀資訊、驗證答案，以及運用科技與人合作解決問題的能力。

蔣萬安期待，以中山國中的實踐為起點，將設備運用、地端AI平台建置、課程設計及資料安全管理的經驗，轉化為其他學校可以參考的教學案例，透過教師研習、課程觀摩與跨校交流，支持教師專業成長、協助更多學校依自身條件發展AI教學。

教育局指出，未來將規畫結合新興科技企業資源，轉型學校既有空間為「AI Lab」，設置協作實作區與AI測試場地，並設置人工智慧教育中心整合各校需求與運算資源，統籌全市學校所需AI算力中心，提供師生更充足的AI教學支持，讓公私協力的成果持續擴散。

北市教育局結合華碩文教基金會挹注的資訊設備，公私協力在中山國中打造「World Labs-AI智匯教室」，市長蔣萬安今感謝華碩挹注科技資源。記者林佳彣／攝影
北市教育局結合華碩文教基金會挹注的資訊設備，公私協力在中山國中打造「World Labs-AI智匯教室」，市長蔣萬安今感謝華碩挹注科技資源。記者林佳彣／攝影

北市中山國中結合華碩挹注的智慧教學設備，打造「World Labs-AI智匯教室」，市長蔣萬安現場體驗 。記者林佳彣／攝影
北市中山國中結合華碩挹注的智慧教學設備，打造「World Labs-AI智匯教室」，市長蔣萬安現場體驗 。記者林佳彣／攝影

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