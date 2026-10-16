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從雞蛋步道到AI 北市光仁小學規劃未來世代學習藍圖

聯合報／ 教育事業部
老師收集各種鳥類羽毛，增加學生對鳥類及文化的認識，圖為白冠長尾雉尾 羽。圖／上尚文化提供
老師收集各種鳥類羽毛，增加學生對鳥類及文化的認識，圖為白冠長尾雉尾 羽。圖／上尚文化提供

走進台北市光仁小學教室，地板上數百顆生雞蛋排成近兩公尺長的「雞蛋步道」。學生光腳踏上去，剛開始擔心踩破蛋，最後在老師鼓勵下試著走完。這一步，也連結著校長梁坤明替未來世代規劃的學習藍圖。

光仁從113學年度一年級開始，逐年推展STEAM校本課程，115學年度教學涵蓋一至三年級。梁坤明以博愛與全人教育為主軸，強調科學實作課應深入各班，讓每個孩子都有機會參與，打破資優班限制。一年級從生活科學培養好奇心，二年級透過創作練習探索，三年級接軌農業科技、機械人與AI。面對全球化與科技快速變遷，校方逐年深化課程，培養孩子跨域思考、解決問題與適應變化的能力。

「雞蛋」單元由承重體驗帶入拱形結構，再以蛋黃與礦物顏料製作蛋彩畫、比較跟水彩的差別，並製作醋蛋、鹹蛋，串起力學、藝術與食物保存。一項生活材料，成為深入研究的起點。梁坤明認為，未來需要有想法、敢嘗試，也能隨情況調整的人。STEAM讓孩子經歷觀察、設計、測試與修正；遇到卡關，老師鼓勵他們找原因、換方法，練習在沒有現成答案時繼續探索，培養將想法付諸行動的能力。

梁坤明強調，AI讓知識取得、實現點子更有效率，但仍須培養孩子對人與環境的關懷。當孩子願意理解他人困難，就有機會發現尚未被注意的需求。光仁將SDGs永續發展目標融入STEAM課程，從食物保存、資源循環正視全球共同面對的課題，培養具有全球視野、成為有能力回應未來需求的創作者。

光仁小學STEAM課程跨域學習也與基礎學科相扣。配合二年級國語課文〈遠方來的小黑琵〉，課程安排羽毛觀察、探索鳥類飛行動作跟羽絨保溫實驗；「餐桌上的密碼」由天主教「一粒麥子」典故發想，引導孩子辨識穀物、體驗麵團的筋性，再從澱粉的黏性延伸到糯米橋與橋梁結構製作，連結語文、生活、科學與工程。

呼應學校音樂傳統，孩子自製排笛、小吉他，探索發聲原理與音高變化；三年級進一步認識音樂盒機構、製作聲控機器人，運用AI積木導入程式設計概念，讓新科技學習建立在先前的探究經驗上。

梁坤明以「DNA雙螺旋」比喻STEAM與基礎學科的關係。這套課程為一至三年級設計24大主題，參照各科教學脈絡，使學科知識與實作探究相互連結、逐年深化。

教務主任李順銓觀察，同一批孩子從一年級學到三年級，課堂裡發生不少變化：小一剛接觸實作時急著看結果，遇到失敗容易挫折，如今更能投入、等待，也願意改變條件再測試，闡述自己的發現。這些持續累積的學習習慣，為未來更深入的探索打下基礎。

一年級學生體驗雞蛋拱形結構的支撐力，從生活素材認識工程原理。圖／上尚文化提供
一年級學生體驗雞蛋拱形結構的支撐力，從生活素材認識工程原理。圖／上尚文化提供

二年級利用三角形結構製作桁架橋，挑戰橋樑承重力。圖／上尚文化提供
二年級利用三角形結構製作桁架橋，挑戰橋樑承重力。圖／上尚文化提供

北市光仁小學STEAM校本課程強調各班全面導入。圖／上尚文化提供
北市光仁小學STEAM校本課程強調各班全面導入。圖／上尚文化提供

三年級課程融入機器人零件與機構，鼓勵孩子分組共同創作聲控機器人。圖／上尚文化提供
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