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高中生到中研院學科普 開放天文、生命與AI講座

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導

AI怎麼改變人類社會？人類要怎麼「看見」原子？這些問題有望在中研院「院區開放日」解答！中研院將於17日（周六）開放一般民眾進場，推出逾170場科普活動，包括演講、實驗室開箱、檔案展覽及手作體驗，主要面向國高中生及社會大眾，免費參加。

全新台灣檔案常設展

今年主題演講由院長陳建仁主持，邀請天文所、生物多樣性研究中心及社會所研究人員分別主講，主題涵蓋宇宙模擬與恆星演化、非孟德爾遺傳與生命演化、AI與人類社會三大領域，時間為上午10時30分至11時，並提供線上直播。

另有台灣史研究所推出珍稀地圖、書信、報刊等史料的全新常設展「探索檔案・看見臺灣」，以及人文社會科學研究中心以AI為歷史航照上色的互動展示「飛越時空：AI與空拍的對話」。

展示中研院量子晶片

在自然科學方面，物理研究所將開放掃描穿隧顯微鏡實驗室導覽，讓民眾直擊「看見原子」的研究現場，並展示中研院自研超導量子電腦的量子晶片與稀釋冷凍機設備。此外也特別設置2026年諾貝爾物理獎專題「冰立方天文台：開啟探索宇宙的新窗口」，介紹高能微中子觀測站的最新研究成果。

在生命科學方面，生醫所安排「果汁裡有什麼？單細胞偵探」活動，讓民眾透過趣味互動認識精準醫療；應用科學研究中心則帶領民眾用水果、鋅片、銅片自製電池點亮LED燈；民族學研究所展演太魯閣族傳統地機與當代織具，並提供書籤手作體驗。

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