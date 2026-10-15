快訊

從亞利桑納到德州？台積電證實評估赴德州興建晶圓廠 經長說話了

川普宣布台灣投資阿拉斯加LNG 同場又批「台偷走美國晶片產業」

張俊傑通緝在逃…高金素梅出庭前再限制出境8個月 法院：入監執行機率不低

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東某高中誤觸防狼噴霧 7人不適幸無礙

中央社／ 屏東縣15日電

屏東某高中昨發生七年級學生誤觸防狼噴霧，刺激性氣味造成7名學生不適就醫，所幸均已返家；校方表示，將持續加強學生安全教育，宣導此類物品的正確使用觀念及相關風險

校方今天新聞稿表示，昨天下午考試結束後的下課時間，2名七年級學生誤觸防狼噴霧，造成教室內出現刺激性氣味，部分學生因吸入刺激性氣體而感到頭暈等身體不適症狀，立即啟動應變處理機制。

整起事件共有7名學生送醫，其中3名送往屏東基督教醫院，另4名送往寶建醫院，校方除通知家長並派員陪同照護，7人在昨天下午已經全部離院返家。學校依規定完成校安通報，成立校園緊急事件處理小組，持續追蹤學生健康情形，並配合相關單位了解事件經過，輔導室也會在今天進行班級團體諮商輔導。

校方強調，學校將持續加強學生安全教育，宣導此類物品的正確使用觀念及相關風險，未來也將持續完善校園安全管理，共同營造安心、友善且安全的學習環境。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

屏東 氣味 學生 風險 健康

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南某國中學生玩耍誤踩防狼噴劑 7人不適送醫

女大生抓包廁所手機偷拍 男子竟從後方環抱摀嘴制止呼救

簡舒培爆吃營養午餐12人不適 北市教育局公布小卷檢驗報告「均屬正常」

台中26歲國小女老師在校死亡 生前曾說同事讓她壓力大…學校回應了

相關新聞

臭味從哪來？哪個時段最臭？屏女3生追查畜牧異味奪地理奧賽金牌

「每天聞到畜牧場飄來臭味，臭味從哪來？」屏東女中三年級學生黃妍琳、陳家沄、陳芊叡，從生活中出發，歷時一年多，蒐集公害陳情、社群投訴及氣象資料，結合田野調查，追查屏東平原畜牧業異味來源及擴散路徑，以「 糞忿難『屏』- 屏東平原畜牧業異味之時空分析研究」為題，勇奪今年第25屆高中地理奧林匹亞競賽論文金牌、海報特優、海報人氣及國土測繪圖資獎，抱回4大獎。

跨越北極圈的韌性訊號 iYouth Voice 串起台挪青年無線電交流

社團法人台灣數位外交協會以「通訊韌性」為題，推動「From an Island to the North 台挪青年國際發聲與交流活動」，串聯國立宜蘭高中與挪威北極圈的瓦爾德中學（Vardø videregående skole），帶領約35名學生從摩斯電碼、短波無線電、QSL通聯卡到廣播製作，並成功完成台挪跨海無線電通聯。

曾當23年市政府廳舍！台南建興國中百年紅樓修復再現 將成數理教學基地

台南市歷史建築「原南門尋常小學校舍」、建興國中弘學樓今舉辦修復落成啟用暨揭牌儀式，由市長黃偉哲主持，見證這棟百年教育與城市發展的紅樓再現風華。黃偉哲表示，建興國中弘學樓未來將提供師生教學及行政空間，讓文化資產保存與校園教育相互結合。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。