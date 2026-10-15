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屏東某高中誤觸防狼噴霧 7人不適幸無礙
屏東某高中昨發生七年級學生誤觸防狼噴霧，刺激性氣味造成7名學生不適就醫，所幸均已返家；校方表示，將持續加強學生安全教育，宣導此類物品的正確使用觀念及相關風險。
校方今天新聞稿表示，昨天下午考試結束後的下課時間，2名七年級學生誤觸防狼噴霧，造成教室內出現刺激性氣味，部分學生因吸入刺激性氣體而感到頭暈等身體不適症狀，立即啟動應變處理機制。
整起事件共有7名學生送醫，其中3名送往屏東基督教醫院，另4名送往寶建醫院，校方除通知家長並派員陪同照護，7人在昨天下午已經全部離院返家。學校依規定完成校安通報，成立校園緊急事件處理小組，持續追蹤學生健康情形，並配合相關單位了解事件經過，輔導室也會在今天進行班級團體諮商輔導。
校方強調，學校將持續加強學生安全教育，宣導此類物品的正確使用觀念及相關風險，未來也將持續完善校園安全管理，共同營造安心、友善且安全的學習環境。
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