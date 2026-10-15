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跨越北極圈的韌性訊號 iYouth Voice 串起台挪青年無線電交流

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
從宜蘭發出跨越北極圈的訊號—團隊於宜蘭高中架設短波無線電天線，展開台挪青年跨海交流。圖／教育部提供
從宜蘭發出跨越北極圈的訊號—團隊於宜蘭高中架設短波無線電天線，展開台挪青年跨海交流。圖／教育部提供

社團法人台灣數位外交協會以「通訊韌性」為題，推動「From an Island to the North 台挪青年國際發聲與交流活動」，串聯國立宜蘭高中與挪威北極圈的瓦爾德中學（Vardø videregående skole），帶領約35名學生從摩斯電碼、短波無線電、QSL通聯卡到廣播製作，並成功完成台挪跨海無線電通聯。

教育部青年發展署透過「iYouth Voice」青年國際發聲及蹲點研習計畫，支持青年從自身關注的議題出發，串聯國際夥伴、展開跨國行動。此次從宜蘭發出的訊號跨越國界抵達北極圈，一場高中生的無線電實作，也成為青年認識通訊韌性、公民外交與國際合作的起點。

在手機與網路幾乎成為日常通訊基本配備的今天，如果網路中斷，還能怎麼與外界保持聯繫？這正是團隊帶給學生的第一個問題。

計畫在宜蘭高中規劃3場主題課程及1場參訪，從短波廣播原理、摩斯電碼（CW）、QSL通聯卡，到實際操作短波無線電，並透過模擬斷網情境，讓學生在不依賴一般網路的條件下嘗試完成跨國通訊。

學生不僅成功與挪威青年連線，也實際操作CW電碼進行跨國通聯，在「真的把訊號送出去」的過程中，理解無線電在災防與緊急通訊中的應用。

除了在台灣進行課程與跨國通聯，計畫團隊也前往挪威北極圈瓦爾德，與瓦爾德中學、當地藝術組織Komafest AS及旅居挪威的台灣青年等夥伴交流，從教育、文化、影像及在地生活等面向認識當地社群。團隊也透過影像紀錄交流歷程，目前已完成紀錄片拍攝，後續將持續進行製作與國際推廣。

這段國際交流在返台後繼續發生。團隊與港湖民防團合作辦理成果分享，吸引約50名青年、民間團體工作者及關心民防、數位韌性議題的民眾參與，將在挪威觀察到的通訊韌性經驗，帶回台灣與災防、民防及公民社會實務對話。

從高中課堂、跨國通聯到北極圈蹲點，再回到台灣在地社群，讓一次海外交流形成「國際經驗、青年轉譯、在地擴散」的行動循環。

青年署表示，iYouth Voice期待支持青年把關心的議題轉化為國際行動，從專業、興趣與公共議題出發，找到可以共同合作的國際夥伴，也將海外所學帶回台灣持續發展。

此次台挪交流從一段摩斯電碼、一張QSL通聯卡到跨越國界的無線電通聯，青年不僅將台灣的故事傳向北極圈，也把海外觀察與經驗帶回國內，與在地社群持續分享及對話。

青年署將持續透過iYouth Voice支持青年發揮專業與創意，累積跨文化交流與國際合作經驗，讓更多台灣青年的觀點與行動被世界看見。

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