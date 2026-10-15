曾當23年市政府廳舍！台南建興國中百年紅樓修復再現 將成數理教學基地

台南市歷史建築「原南門尋常小學校舍」、建興國中弘學樓今舉辦修復落成啟用暨揭牌儀式，由市長黃偉哲主持，見證這棟百年教育與城市發展的紅樓再現風華。黃偉哲表示，建興國中弘學樓未來將提供師生教學及行政空間，讓文化資產保存與校園教育相互結合。

黃偉哲說，台南擁有豐富的歷史文化資產，像是持續作為教學空間的忠義國小武德殿，而建興國中弘學樓落成至今已有107年，修復工程自2023年啟動，總經費約1.52億元，感謝文化部、學校、文化局及工程團隊等各界共同努力，讓百年建築重現風采。

教育局表示，建興國中紅樓前身為日治時期南門尋常小學，曾作為舊台南市政府廳舍長達23年，1969年起成為建興國中校舍，修復工程針對承重磚牆、木構件及鋼構進行修復補強，並重現圓形拱門等歷史特色，讓百年建築在保存原貌的同時，持續發揮教學功能。

建興國中校長侯志偉說，感謝中央及市府支持校舍修復、改善校園空間，讓弘學樓成為結合教學、美學與歷史教育的重要場域；未來將延續學校教育理念，結合府城舊城區及孔廟文化園區資源，深化學生對在地歷史文化的認識。

建興國中近3年在全國科展學校團體獎連續2年獲全國第一，今年再獲第三名，為強化科學教育及資優課程，教育局也另挹注229萬元充實軟硬體設備，未來弘學樓內部除規畫校史室、會議室、一般及多元教室、辦公室等空間，也將以數理研究教學為主。

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