臭味從哪來？哪個時段最臭？屏女3生追查畜牧異味奪地理奧賽金牌

「每天聞到畜牧場飄來臭味，臭味從哪來？」屏東女中三年級學生黃妍琳、陳家沄、陳芊叡，從生活中出發，歷時一年多，蒐集公害陳情、社群投訴及氣象資料，結合田野調查，追查屏東平原畜牧業異味來源及擴散路徑，以「 糞忿難『屏』- 屏東平原畜牧業異味之時空分析研究」為題，勇奪今年第25屆高中地理奧林匹亞競賽論文金牌、海報特優、海報人氣及國土測繪圖資獎，抱回4大獎。

屏東平原是台灣重要畜牧產區，陳芊叡說，生活在屏東，經常聞到畜牧業傳來異味，好奇究竟哪種禽畜產生？臭味從哪飄來？又為何有些時段特別明顯？3人將生活中疑問化為研究，探討異味與時間、季節、地理位置及氣象條件關係。

研究過程並不輕鬆，歷時一年多，學生蒐集政府開放資料，比對近年公害陳情案件，還加入20個地方社群，從居民抱怨異味貼文尋找線索，走訪畜牧業者、環保局蒐集資料，從氨感測器數據，運用地理資訊系統QGIS繪製氨濃度分布圖，以HYSPLIT模式模擬異味隨風擴散，讓看不見、摸不著臭味，在地圖現形，印證居民異味感受與潛在汙染源的關聯性。

研究顯示，異味來自畜牧場、堆肥場及化製場，異味陳情熱區與畜牧場密集區相當一致，也與氨推估排放高值區吻合，但與社群投訴熱區有部分差異。

學生研究發現，從季節分布，春旱造成豬舍沖洗頻率降低，異味容易累積；夏季高溫使氨濃度偏高，異味明顯上升；秋冬夜晚因混合層低加逆溫現象，異味滯留地表。隨盛行風傳播，加劇下風處鄉鎮的汙染問題。日變化部分，部分感測器顯示特定時段出現高峰，與畜牧產業人為作業時段密切相關。

指導老師林佳慧說，6、7年前有學生想研究畜牧異味，但當時資料不足，難將氣味轉化成地理圖像。如今政府開放資料增加，加上社群反映，讓研究有機會結合量化與質性分析。3名學生幾乎沒有寒暑假，假期跑田野，平時透過學校參與中研院與台大合辦人文社會重點人才培育計畫，每周專題課討論。

林佳慧說，研究中的所有圖資全由學生製作，遇到資料如何呈現難題，學生常能討論出比老師預想更好方法。這次研究運用多種官方與民間資料，也建構出畜牧異味問題「空間」與「時間」整合分析架構。

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