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600元怎麼花？媽曬小六兒「畢旅伴手禮計畫」 消費理由驚見4字當場笑噴

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名單親媽媽日前在社群平台Threads上，分享了一張長子在小學六年級參加畢業旅行前所寫下的「伴手禮購買計畫表」，意外引發廣大網友爆笑與熱議。圖／AI生成
日本一名單親媽媽日前在社群平台Threads上，分享了一張長子在小學六年級參加畢業旅行前所寫下的「伴手禮購買計畫表」，意外引發廣大網友爆笑與熱議。圖／AI生成

日本一名單親媽媽日前在社群平台Threads上，分享了一張長子在小學六年級參加畢業旅行前所寫下的「伴手禮購買計畫表」，意外引發廣大網友爆笑與熱議。這張由學校發放的表格設定了3000日圓（約新台幣600元）的購物額度，要求學生寫下購物對象、預計購買物品、金額與送禮目的。原以為只是一張常規的功課表格，沒想到媽媽看到大兒子填寫給弟弟的伴手禮理由時，竟出現極具反差感的詞彙，讓她忍不住當場笑出來。

根據這張計畫表內容，長子對家人的心意十分貼心細緻。他計畫花費1080日圓（約新台幣218元）買長崎蛋糕送給媽媽，理由寫著「表達平時的感謝」；同時預留320日圓（約新台幣65元）買米果送給祖父母，目的同樣是「表達平時的感謝」；而他自己也預留了1080日圓買禮物。

沒想到，當寫到送給弟弟的項目時，畫風卻瞬間大轉變，雖然他預算花500日圓（約新台幣100元）買鑰匙圈給弟弟，但送禮目的欄位卻坦率地寫下「迫於無奈」四個大字，讓媽媽當下震驚直呼「為什麼是這個理由啦」。

日媒《maidonanews》報導，這名媽媽笑稱，當時正在幫即將出發去畢業旅行的長子檢查隨身物品，無意間在行程手冊中發現了這張計畫表。她表示，兒子當時應該是參考了學校發放的伴手禮傳單，所以媽媽與祖父母的食品金額寫得很精準，而給弟弟的500日圓則是自己推估的鑰匙圈價格。

她回憶道，當時兄弟倆感情其實很好，但哥哥平時經常要幫忙照顧弟弟，心裡大概覺得「明明平時都是我在照顧你，為什麼我還要從有限的3000日圓預算裡分出500日圓給你」，才會寫下這種無奈又真實的心聲。雖然文字上顯得刀子嘴豆腐心，但長子實際上的行動卻超級暖心。畢業旅行結束後，他不僅真的按照計畫買了一個綠色的勾玉鑰匙圈送給弟弟，還給自己買了一模一樣的藍色勾玉鑰匙圈作為紀念。

更溫馨的是，如今已升上國中三年級的他，在今年參加國中畢業旅行時，依然不忘買鑰匙圈送給弟弟。媽媽透露，兄弟倆至今雖然偶爾會吵架，但感情依舊非常要好，每天早上都會一起上學，甚至還參加了同一個社團。

這張充滿童趣與真實情感的計畫表曝光後，吸引大量網友留言按讚，紛紛笑稱「這絕對是傲嬌哥哥對弟弟的愛」、「講話好誠實」、「雖然寫迫於無奈，最後還是買了同款鑰匙圈，太可愛了」、「看到這個原因，忍不住笑出來」。

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日本 畢業旅行 伴手禮 購物

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