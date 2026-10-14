全國學童潔牙觀摩基隆登場 「221」刷牙基本功每次至少刷2分鐘

全國國小學童潔牙觀摩暨口腔衛生推廣活動頒獎典禮今起一連兩天在基隆舉行，匯集全國38所國小代表隊參與。牙醫師公會全國聯合會理事長黃立賢表示，學童從小要建立正確潔牙習慣，從每天的基本功「221刷牙原則」做起，也就是每天至少刷2次，每次至少2分鐘，使用含氟1000ppm以上牙膏。

行政院政務委員陳時中表示，比賽與觀摩只是形式，最重要的是從小培養正確的口腔保健習慣。牙齒需要陪伴我們走過漫長人生，因此更應及早建立保養觀念，透過日常照護維持口腔健康。

副市長邱佩琳說，潔牙觀摩活動自民國79年推動至今已有36年，長期累積的努力，讓一代又一代學童學會正確刷牙技巧。她現場與小朋友互動，發現潔牙不僅講究方法，還有口訣與步驟，讓她也重新認識正確刷牙的學問。她鼓勵參賽學童不要緊張，除了在活動中學習交流，更重要的是把正確的口腔保健觀念帶回家，分享給家人與親友。

黃立賢表示，兒童時期是建立健康生活習慣的重要階段，從小養成正確潔牙、使用含氟1000ppm以上牙膏及定期口腔檢查等習慣，是預防齲齒、守護一生口腔健康的重要基礎。透過中央跨部會、教育體系、牙醫專業及地方政府共同合作，讓口腔衛生教育從校園扎根、向家庭延伸。

黃立賢說，從每天最基本的「221刷牙原則」做起，也就是每天至少刷2次，每次至少2分鐘，使用含氟1000ppm以上牙膏。才能朝「8020」前進，期盼國人到了80歲仍能保有20顆健康、能正常使用的自然牙。

市府表示，學童口腔健康是長期推動的重點工作，除安排專業牙醫師巡迴各校進行口腔檢查，也設置口腔保健中心學校及種子學校，邀請專家學者深入校園，依各校需求提供專業指導。

全國國小學童潔牙觀摩暨口腔衛生推廣活動頒獎典禮今起一連兩天在基隆舉行。圖／基隆市政府提供

全國國小學童潔牙觀摩暨口腔衛生推廣活動頒獎典禮今起一連兩天在基隆舉行。圖／基隆市政府提供

全國國小學童潔牙觀摩暨口腔衛生推廣活動頒獎典禮今起一連兩天在基隆舉行。圖／基隆市政府提供

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