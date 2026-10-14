快訊

「簡直是一片混亂」回憶大陸行 黃仁勳：吃過的餐廳拿我當代言人

美股早盤／通膨比預期熱…美債殖利率應聲揚 四大指數多走低

最亂監獄再傳醜聞！護理師愛上毒囚遭開鍘 獄警「牢房激戰」黑歷史也被挖

聽新聞
0:00 / 0:00

全國學童潔牙觀摩基隆登場 「221」刷牙基本功每次至少刷2分鐘

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
全國國小學童潔牙觀摩暨口腔衛生推廣活動頒獎典禮今起一連兩天在基隆舉行。圖／基隆市政府提供
全國國小學童潔牙觀摩暨口腔衛生推廣活動頒獎典禮今起一連兩天在基隆舉行。圖／基隆市政府提供

全國國小學童潔牙觀摩暨口腔衛生推廣活動頒獎典禮今起一連兩天在基隆舉行，匯集全國38所國小代表隊參與。牙醫師公會全國聯合會理事長黃立賢表示，學童從小要建立正確潔牙習慣，從每天的基本功「221刷牙原則」做起，也就是每天至少刷2次，每次至少2分鐘，使用含氟1000ppm以上牙膏。

行政院政務委員陳時中表示，比賽與觀摩只是形式，最重要的是從小培養正確的口腔保健習慣。牙齒需要陪伴我們走過漫長人生，因此更應及早建立保養觀念，透過日常照護維持口腔健康。

副市長邱佩琳說，潔牙觀摩活動自民國79年推動至今已有36年，長期累積的努力，讓一代又一代學童學會正確刷牙技巧。她現場與小朋友互動，發現潔牙不僅講究方法，還有口訣與步驟，讓她也重新認識正確刷牙的學問。她鼓勵參賽學童不要緊張，除了在活動中學習交流，更重要的是把正確的口腔保健觀念帶回家，分享給家人與親友。

黃立賢表示，兒童時期是建立健康生活習慣的重要階段，從小養成正確潔牙、使用含氟1000ppm以上牙膏及定期口腔檢查等習慣，是預防齲齒、守護一生口腔健康的重要基礎。透過中央跨部會、教育體系、牙醫專業及地方政府共同合作，讓口腔衛生教育從校園扎根、向家庭延伸。

黃立賢說，從每天最基本的「221刷牙原則」做起，也就是每天至少刷2次，每次至少2分鐘，使用含氟1000ppm以上牙膏。才能朝「8020」前進，期盼國人到了80歲仍能保有20顆健康、能正常使用的自然牙。

市府表示，學童口腔健康是長期推動的重點工作，除安排專業牙醫師巡迴各校進行口腔檢查，也設置口腔保健中心學校及種子學校，邀請專家學者深入校園，依各校需求提供專業指導。

全國國小學童潔牙觀摩暨口腔衛生推廣活動頒獎典禮今起一連兩天在基隆舉行。圖／基隆市政府提供
全國國小學童潔牙觀摩暨口腔衛生推廣活動頒獎典禮今起一連兩天在基隆舉行。圖／基隆市政府提供

全國國小學童潔牙觀摩暨口腔衛生推廣活動頒獎典禮今起一連兩天在基隆舉行。圖／基隆市政府提供
全國國小學童潔牙觀摩暨口腔衛生推廣活動頒獎典禮今起一連兩天在基隆舉行。圖／基隆市政府提供

全國國小學童潔牙觀摩暨口腔衛生推廣活動頒獎典禮今起一連兩天在基隆舉行。圖／基隆市政府提供
全國國小學童潔牙觀摩暨口腔衛生推廣活動頒獎典禮今起一連兩天在基隆舉行。圖／基隆市政府提供

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

基隆 牙齒 牙醫

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

深耕偏鄉教育23年 台灣行動菩薩助學協會攜企業前進偏鄉傳愛大探訪

淨毒五郎全新識別系統正式亮相，官網獨家推出無香衣物手洗精新品！ 走進校園持續深耕綠色教育 讓孩子從小建立永續影響力

紙風車反毒戲劇巡演澎湖 助學童認識與拒絕毒品

從幼幼班就有鮮乳喝！金門擴大學童乳品福利 315名幼兒受惠

相關新聞

600元怎麼花？媽曬小六兒「畢旅伴手禮計畫」 消費理由驚見4字當場笑噴

日本一名單親媽媽日前在社群平台Threads上，分享了一張長子在小學六年級參加畢業旅行前所寫下的「伴手禮購買計畫表」，意外引發廣大網友爆笑與熱議。這張由學校發放的表格設定了3000日圓（約新台幣600元）的購物額度，要求學生寫下購物對象、預計購買物品、金額與送禮目的。原以為只是一張常規的功課表格，沒想到媽媽看到大兒子填寫給弟弟的伴手禮理由時，竟出現極具反差感的詞彙，讓她忍不住當場笑出來。

「濕、溼」哪個才對？小三課本掀熱議 網友：40年前就這樣教

「濕」和「溼」到底哪個才正確？近日一名家長發現，國小三年級國語課本使用的是「溼」，而非生活中常見的「濕」，讓他好奇是否已經改變教法。貼文曝光後，不少網友留言透露，曾因幫孩子寫作業時使用「濕」字，害孩子被老師罰寫，引發討論。

全國學童潔牙觀摩基隆登場 「221」刷牙基本功每次至少刷2分鐘

全國國小學童潔牙觀摩暨口腔衛生推廣活動頒獎典禮今起一連兩天在基隆舉行，匯集全國38所國小代表隊參與。牙醫師公會全國聯合會理事長黃立賢表示，學童從小要建立正確潔牙習慣，從每天的基本功「221刷牙原則」做起，也就是每天至少刷2次，每次至少2分鐘，使用含氟1000ppm以上牙膏。

鬼切阿伯超越自動煞車系統？中一中校長開車險撞「跑馬燈狂轉」發勸世文

台中一中校長林隆諺日前開車上班途中，遭遇驚險的「道路震撼教育」，一名阿伯機車騎士突然「鬼切」左轉進入快車道，過程快速到連車子配備的自動煞車系統都沒偵測到，幸好他有隨時注意路況，馬上踩死煞車避免碰撞。虛驚之餘，他…

校長：開放穿便服已是各校趨勢

愈來愈多學校不硬性要求穿制服，每周僅規定一至二天，配合升旗或體育課穿著到校。多名學校校長觀察，以便服為主，讓學生有自我表達空間，中、高年級學生流行訂製班服，展現創意活力，也凝聚班級向心力。

校服存廢…少子化制服連年漲 小校尋對策

少子化衝擊，學生制服也受影響。苗栗通霄國小校服連年漲，今年夏季運動服漲到八百五十元，比前年貴四成，家長反映明明是囤貨卻漲價，呼籲廢除校服。台中、彰化也有小校認為開版做制服會虧本，早就不硬性要求穿制服，或改用熱門運動服印上校徽取代，壓低價格。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。