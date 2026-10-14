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「濕、溼」哪個才對？小三課本掀熱議 網友：40年前就這樣教

聯合新聞網／ 綜合報導
一名家長發現國小三年級課本使用「溼」而非「濕」，好奇是否已經改變教法，貼文引發熱議。示意圖／Ingimage
一名家長發現國小三年級課本使用「溼」而非「濕」，好奇是否已經改變教法，貼文引發熱議。示意圖／Ingimage

「濕」和「溼」到底哪個才正確？近日一名家長發現，國小三年級國語課本使用的是「溼」，而非生活中常見的「濕」，讓他好奇是否已經改變教法。貼文曝光後，不少網友留言透露，曾因幫孩子寫作業時使用「濕」字，害孩子被老師罰寫，引發討論。

一名網友在Threads上以「為什麼現在國小三年級課本改教『溼』而不是『濕』」為題發文，表示自己過去習慣使用「濕」，因此看到課本上的字形時感到疑惑，「現在比較常用溼嗎？」他進一步解釋，知道兩字可以通用，只是印象中「溼」比較少見，沒想到孩子寫作業查詢造句時，也因為看到不同字形，不知道究竟該使用哪一個。

貼文曝光後，許多網友紛紛回憶過去的國語課本，有人表示「課本至少40年都是用溼了」、「我1984，從小到大都寫溼」，也有人指出，早年國立編譯館版本的國語課本便使用「溼」，並非近年才更改。不過，也有網友分享，曾趁孩子洗澡時幫忙寫作業，結果使用「濕」字，反而害孩子被罰寫。

究竟兩字有何不同？根據教育部《異體字字典》資料，「溼」原本就有潮溼的意思，而「濕」最初則是水名，兩字原本字義不同，後來因讀音相同，逐漸出現以「濕」代替「溼」的情況，並沿用至今。教育部《重編國語辭典修訂本》也在「濕」字條目中，將其解釋為同「溼」，因此在一般表示潮溼的語境中，兩種寫法都能表達相同意思。

值得注意的是，留言區還流傳「濕」用於有生命的事物、「溼」用於沒有生命的物體，或兩字分別代表天然、人工造成的潮溼等說法，但這些分類並非教育部字典所列的通用規則。至於有網友認為國小課本近年才將「濕」改成「溼」，從其他網友分享的早年教材經驗來看，也未必符合實際情況。兩字雖然字源不同，現今在表示潮溼時可以通用，但若涉及學校作業或考試，仍應留意教材採用的標準字形與教師要求。

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