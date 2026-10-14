鬼切阿伯超越自動煞車系統？中一中校長開車險撞「跑馬燈狂轉」發勸世文

台中一中校長林隆諺日前開車上班途中，遭遇驚險的「道路震撼教育」，一名阿伯機車騎士突然「鬼切」左轉進入快車道，過程快速到連車子配備的自動煞車系統都沒偵測到，幸好他有隨時注意路況，馬上踩死煞車避免碰撞。虛驚之餘，他也發文寫下血淚勸世文呼籲開車族注意，行車安全不能全靠科技，「隨時留意周遭環境、保持警覺才是王道」。

「車子配備再好也沒用」校長還原驚險50公分

林隆諺在臉書還原事發經過，一輛機車行駛在機慢車道，約莫與他的車頭平行，沒想到眼角餘光一閃，該名騎士突然打方向燈就直接向左猛力切入，由於左側就是安全島，根本沒有閃避空間，他只能死踩煞車。

林隆諺說，伴隨輪胎與地面的激烈摩擦聲，騎士安全帽下的白髮在眼前越來越清晰，而他「腦海中的跑馬燈也開始轉動」。

林隆諺提到，8年前換車時，特別花錢配備自動跟車與自動剎停的先進駕駛輔助系統，然而幾年開下來，自動剎停雖然作動過幾次，但都在預判範圍內，甚至常被他笑稱有點「雞婆」。直到這次遇到超越科技的鬼切騎士，才發現騎士切入角度之快，連系統都來不及偵測。

看著停在左前方、渾然不覺自己違規，還專注於迴轉的騎士，躲過一劫的林隆諺仍心有餘悸，反觀對方卻彷彿「幸福地沉浸在違規迴轉的喜悅裡，不知他在醫院門口兜轉了一圈」。林隆諺直喊，今天的幸運結果「不知消耗了多少功德值」，平安抵達學校後，他還特地前往校園附近的土地廟合十參拜，感謝神明保佑。

網友籲也要隨時注意與機車的死角

網友們看完校長的驚悚經歷後，紛紛留言表示深有同感，「移動的神主牌真的很可怕」、「這個年紀上路最擔心這種三寶」、「還好校長功德值儲備夠多」、「教育的路還很長，校長記得繼續儲值功德」，也有人無奈表示，這種不看後視鏡直接切車的騎士真的非常多，只能靠自己保持慢速與高度警覺。

此外，還有其他網友提醒，雖然校長自身反應快、保持安全距離很重要，但「後面的車子不見得有這樣的修養」，如果後車追撞後果不堪設想。也有人建議，開車上路除了防禦駕駛，還要隨時注意大車與機車的死角。

什麼是「自動緊急煞車系統」（AEB）？ 林隆諺校長提到的「自動緊急煞車系統」（Autonomous Emergency Braking, 簡稱 AEB），是目前現代汽車中極為關鍵的主動安全輔助科技。 運作原理是利用車輛前方的雷達、光達或攝影鏡頭（如前擋風玻璃上的 ADAS 鏡頭），持續偵測前方的車輛、行人或障礙物。 納智捷官網指出，當系統透過演算法判定「有即時碰撞風險」時，通常會分階段運作，先發出聲音或燈號警示駕駛，若駕駛來不及反應或未踩煞車，系統就會強制主動介入煞車，試圖將車輛煞停或減緩撞擊力道。 然而其系統也有極限，AEB雖然聰明，但它依賴感測器的「視線與角度」。如果是側邊突然高速切入（如側向鬼切）、視線死角、或是距離過近、速度太快的情況下，系統往往來不及偵測或反應，這也是為什麼駕駛人「保持警覺」永遠大於科技輔助的主因。

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