校服存廢…少子化制服連年漲 小校尋對策

少子化衝擊，學生制服也受影響。苗栗通霄國小校服連年漲，今年夏季運動服漲到八百五十元，比前年貴四成，家長反映明明是囤貨卻漲價，呼籲廢除校服。台中、彰化也有小校認為開版做制服會虧本，早就不硬性要求穿制服，或改用熱門運動服印上校徽取代，壓低價格。

苗栗縣長鍾東錦說，可將一定班級數以下的學校，整合起來統一規畫設計，再黏貼各校的校徽，如此人數夠多，尺寸就會齊全，價格也會有競爭力，將請教育處評估。

通霄國小是通霄鎮最大的小學，學生數六百卅人。有家長反映，夏季運動服「愈賣愈貴」，前年一套六百元，今年漲到八百五十元，材質與三年前一樣，色料質感略有變舊，商家一次性訂製的囤貨，但價格高漲不合理。

記者比較鄰近鄉鎮的校服，後龍、苗栗、苑裡多數國小運動服每套五百元有找，通霄鎮烏眉國小每套約四百元，比通霄國小運動服的半價還低。家長直言，不如做班服就好，便宜又好看，甚至建議廢除制服，否則負擔愈來愈重。

通霄國小校長張傳源說，少子化學生數減少，製作費未達十萬元難以招標，校服價格由店家決定，校方也難干預。校方決議，將每周二制服日，改為共同服裝約定日。當天也可穿班服，體育課穿適合運動服裝即可。

據了解，通霄國小旁的兩家業者，正陸續出清校服，售完就不再賣；另家因早期訂購量大，漲價是衡量積壓成本，否認哄抬。

桃園市教育局曾調查各校制服價格，夏季運動服每套約四百五十元至七百元，部分店家微幅調漲，每套多廿至卅元，業者反映布料成本上漲。

台中市清水區大楊國小是偏鄉小校，校長陳盈達說，學生人數少，廠商特地開版都說會虧本，國外都不硬性穿制服，十年前就廢除；每年運動會送師生Ｔ恤，上課與戶外教學都可穿。

彰化竹塘、芳苑等少於五十名學生的小校，都以運動服取代校服。一名國小校長說，學生人數少，參考廠商推薦的熱門款運動服，印上校徽取代校服，每套約二百五十元，比制服便宜一半。

全國家長會長聯盟榮譽理事長黃正銘認為，校服具識別性，有必要保留，學生穿校服可辨認身分，也增加安全性。

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