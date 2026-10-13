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校友引資源 石門實中推AI讀寫計畫

聯合報／ 教育事業部
聯合報教育事業部總經理潘素滿表示，《好讀》周報關注AI動態，經常刊登相關新聞。圖／教育事業部
聯合報教育事業部總經理潘素滿表示，《好讀》周報關注AI動態，經常刊登相關新聞。圖／教育事業部

新北市石門實驗中學日前舉行「AI賦能・閱讀寫作雙素養提升計畫」捐贈儀式，校長鍾兆晉感謝校友慷慨捐贈，為學校引進更多教育資源。他表示，無論在教學或孩子的教育歷程中，閱讀與寫作都是重要的基礎，尤其對希望自主學習的學生而言，更需要具備良好的閱讀能力，才能持續探索、累積知識。

這項計畫由聯合報教育事業部、《好讀》周報與石門實中合辦，緣起於第14屆校友感念化學老師何美芳的教誨與鼓勵，他讓學生明白，即使身處偏鄉，也不必妄自菲薄，應積極學習、拓展視野，未來在社會上發光發熱。因此，校友以恩師之名捐贈教育資源，希望延續老師的善行，陪伴更多學子成長。

聯合報教育事業部總經理潘素滿表示，計畫以「紙本閱讀思辨、AI數位練筆、教師專業賦能」為三大策略。未來一年將提供20期的《好讀周報》及閱讀學習單，拓展學生跨領域視野與時事思辨能力；同時導入數位寫作課程及AI輔助寫作系統，提供即時、多面向的寫作回饋，引導學生反思與修正。此外，也將舉辦生成式AI教學研習，協助教師掌握AI工具、創新教學設計，並減輕備課負擔。

首場研習邀請淡江大學中文系副教授林偉淑，以「當AI已經會讀也會寫，我們還要教什麼——AI時代的閱讀與生命書寫」為題，帶領教師思考如何讓AI從「代筆者」轉化為「思辨教練」，透過AI提供的不同答案，拓展學生的認知與想像，進而形成自己的觀點。

林偉淑專攻古典文學，也是AI工具的使用者，經常運用AI比對論文、協助思考。她指出，不同AI工具各有特性與優缺點，例如Claude的回饋直接，能明確指出問題；ChatGPT的回應較為親切，卻可能讓使用者過度肯定自己，產生不切實際的判斷；Gemini則在校對錯字方面有其優勢。使用者應了解各種工具的特性，不能照單全收。

她強調，AI雖然能寫作、模仿，卻無法取代人類梳理自身生活經驗。AI是思考的中介工具，提供的內容都應視為有待查證的假設，而非最終答案。即使透過AI搜尋資料，詮釋與判斷的主導權仍應掌握在自己手中。

林偉淑觀察，部分學生過度相信AI提供的答案，缺乏質疑與查證的習慣。「這是很可怕的現象！」她擔心，當學生習慣依賴AI尋找觀點，思考也可能逐漸受到AI生成內容的限制，難以提出不同於既有答案的想法。

石門實中教研主任高志勳也觀察到，學生愈習慣使用AI，反而愈不願主動思考，只想透過AI直接找答案。他表示：「AI是我們過去師培時不曾學過，卻是現在教學的必備技能，大家只能邊學習、邊摸索。」面對AI帶來的教學變革，如何善用科技輔助學習，同時培養學生的閱讀理解、獨立思考與判斷能力，也成為教師持續探索的重要課題。

石門實中老師認真研究《好讀》周報與學習單。圖／教育事業部
石門實中老師認真研究《好讀》周報與學習單。圖／教育事業部

石門實中校長鍾兆晉（左）致贈感謝狀給淡江大學中文系副教授林偉淑。圖／教育事業部
石門實中校長鍾兆晉（左）致贈感謝狀給淡江大學中文系副教授林偉淑。圖／教育事業部

淡江大學中文系副教授林偉淑帶領教師思考如何讓AI從「代筆者」轉化為「思辨教練」。圖／教育事業部
淡江大學中文系副教授林偉淑帶領教師思考如何讓AI從「代筆者」轉化為「思辨教練」。圖／教育事業部

新北市石門實驗中學日前舉行「AI賦能・閱讀寫作雙素養提升計畫」捐贈儀式，校長鍾兆晉感謝校友慷慨捐贈，為學校引進更多教育資源。圖／教育事業部
新北市石門實驗中學日前舉行「AI賦能・閱讀寫作雙素養提升計畫」捐贈儀式，校長鍾兆晉感謝校友慷慨捐贈，為學校引進更多教育資源。圖／教育事業部

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