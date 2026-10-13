剛升小一頭痛又胃痛…媽曬女兒「早6晚8」作息 網嚇壞：過得像高一

孩子才剛升上小一，卻得過著早出晚歸的生活，一位媽媽透露，女兒每天早上6點半就要起床搭校車，放學後還得待在安親班直到晚上8點，近日更頻頻出現頭痛、胃痛等症狀，讓她相當擔心。貼文曝光後引發兩派網友論戰，有人直呼孩子太操，彷彿「過著高一的生活」，也有人理解家長有接送和照顧上的難處。

一位媽媽匿名在臉書社團「小一聯盟」發文，提到女兒升上小學一年級後，身體健康每況愈下，開始出現頭痛、胃痛等症狀。起初以為只是感冒，但看了幾次醫生仍未改善，後來醫師也推測，這些症狀可能與壓力有關。原PO也貼出女兒的日常作息，表示孩子早上6點半就得起床搭乘校車，下午4點半放學後再到安親班，直到晚上8點才能下課回家。看著孩子如此緊湊的生活，媽媽也擔心直呼：「有媽咪家中小孩也是這樣嗎？怎麼樣幫助孩子，讓她不要這麼焦慮緊張？」

其中有網友點出，女兒得搭乘校車，勢必得為了通勤更早起床，進而質疑原PO為何不讓孩子就讀離家較近的學校？對此，原PO也回應，女兒就讀的學校是家中長輩決定的，長輩堅持要從小栽培孩子，即使經過多次溝通，仍未能改變對方的想法。

消息曝光後，不僅在社團掀起討論，也在threads上引起熱議，看到時間緊湊的日程表，不少網友紛紛驚呼「她才小一，學習時間比上班族長」、「高一我理解，小一就這樣，是在拿孩子健康開玩笑？」、「小一過著高一的生活」、「小一就要早六晚八，太操了吧」、「我相信都市很多這樣的小孩」、「所以說這樣生小孩的意義是什麼⋯生了要工作才能養她，但又沒時間陪她」。

不過也有人替家長緩頰，表示「假設工作7、8點才下班，4點怎麼接小孩」、「我們先來問一個問題，不去安親班，那4點半到8點半是誰顧？」、「不過去安親班應該是家長很忙很晚才能接送，但如果是補習授課性質的話大概就是地獄」、「我小時候也是，家裡沒人照顧吧」、「但那是安親班不是補習班，還好吧，安親班不就是寫寫學校作業然後跟朋友玩嗎」、「看時間表，可能家長沒空帶小孩」。

事實上，孩子的學習和生活壓力也逐漸受到關注。《親子天下》今年6月公布的國中小學生學習與生活調查結果就顯示，中小學生的壓力感與不喜歡上學的比例持續攀升。覺得自己「壓力大」或「非常大」的學生比率，從2024年的36%、2025年的44%，上升至2026年的47%；而回答「不喜歡」或「非常不喜歡」上學的比率，也從2024年的31%、2025年的37%，增至2026年的43%，呈現連續3年上升的趨勢。

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