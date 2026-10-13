國中生為ADHD孩童開發遊戲 台學生國際發明展奪106面金牌

教育部政務次長劉國偉今天接見2025及2026年，在印尼、克羅埃西亞、德國、韓國、泰國等地舉辦共11項著名國際發明展金牌得獎且取得專利學生，我國學生一年來計106件作品獲得金牌。

高雄市立龍華國民中學學生鄭暉翰、黃宥勝、許凱硯參加2025年韓國首爾國際發明展，研發「專注力大師」，是一套專為ADHD兒童設計的多功能互動式電腦遊戲訓練系統，針對容易分心、衝動及難以持續專注等問題，將專注訓練融入遊戲。

結合視覺反應、記憶、抑制控制、AI肢體辨識與情緒調節，透過即時回饋與遊戲化設計，提高兒童參與動機，協助培養專注力、認知能力。

另外，國立中興大學學生王偉勛、陳奕瑄、謝佩芸、楊明治、莊盛斐、蕭淑貞，參加2026俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展的作品「新生兒透光型髖關節隱形矯具」，解決新生兒同時罹患髖關節發育不良與黃疸時的治療衝突。

過去傳統布製Pavlik吊帶因不透光，導致照光治療期間必須中斷髖關節矯正，錯失黃金治療期。此作品採用透明醫用矽膠，對治療波長430-490nm藍光具85%以上透光率，減少82%軀體遮蔽面積，實現雙重治療同步進行。

教育部表示，發明最重要的價值是能確實解決日常生活、實務與科技應用的問題，貼近人性的作品就是最棒的發明。期望激勵更多學生發揮「只要想得出來，就做得出來」的創客精神，共同促進社會進步。

本次金牌得獎學生代表計91位參與活動，獎項包括2025年「印尼發明家日」榮獲金牌8面；「克羅埃西亞INOVA國際發明展」榮獲金牌9面；「德國紐倫堡國際發明展」榮獲金牌7面；「韓國首爾國際發明展」榮獲金牌5面。

以及2026年「波蘭INTARG國際發明展」榮獲金牌15面；「俄羅莫斯科阿基米德國際發明展」榮獲金牌21面；「馬來西亞ITEX國際發明展」榮獲金牌8面；「馬來西亞MTE國際發明展」榮獲金牌3面；「曼谷國際發明展」榮獲金牌11面；「瑞士日內瓦國際發明展」榮獲金牌4面；「羅馬尼亞EUROINVENT國際發明展」榮獲金牌15面。

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