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台學子發明展奪106金 國中生為ADHD童開發遊戲
教育部今天表揚過去一年在國際發明展中拿下金牌的學生，共有106件金牌。高雄市龍華國中學生為ADHD兒童開發電腦遊戲訓練系統，結合AI肢體辨識等技術，培養專注力和自我調節力。
龍華國中學生鄭暉翰、黃宥勝、許凱硯研發「專注力大師」電腦遊戲訓練系統，在2025年韓國首爾發明展中拿下金牌。這是一套專為ADHD（注意力不足過動症）開發的系統。
系統結合AI影像辨識技術，能檢測使用者的身體動作，按照指示完成肢體練習（如右手觸碰左膝），每完成一個動作都能獲得分數。另外，還有打地鼠、記憶卡等遊戲，都有助於在遊戲中培養專注力、自律和情緒調節能力。
鄭暉翰、許凱硯說，他們有同學因ADHD，上課時會到處走動、聊天甚至找人吵架。希望這個遊戲能幫助到需要的人，他們曾在醫院讓5名ADHD兒童試用，並依使用者反饋，先後更新改良了3代。
中華創新發明學會執行長吳智堯分享，曾有一名學生見到母親眼藥水經常點不準，靈機一動開發出輔助工具，後來還拿下獎項。可見不論是大發明、小發明，能解決問題就是好發明。
台灣發明協會理事長張家菊觀察，今年學子大量將AI技術融入，醫療科技和生物技術作品也大量增加。發明展不僅是比賽，更能實地演練國際禮儀、拓展視野，留下寶貴的經驗。
教育部次長劉國偉讚賞學子的獲獎作品，與日常生活緊密結合，解決人類的實際問題。他過去也曾擔任發明展的評審，深知帶隊出國參賽的辛苦，未來政府會持續支持學生創新、創業和發明。
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