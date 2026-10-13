小校2XL、3XL校服多200元變相加價？ 苗縣議員翁杰請命縣府解決

苗栗縣議員翁杰今天在縣議會總質曝小校學生校服，因市場機制，不僅價格攀升，2XL、3XL等特殊型號要加價200元，無疑變相加價，但市場機制，家長、學生僅能照單全收，縣長鍾東錦認為小校可以整合，把校服市場的量做大來解決，交辦教育處研議。

縣議會定期會今天總質詢議程，翁杰特別準備3所國中校服突顯問題，他表示近來接獲家長反映，苗栗縣通霄鎮、苑裡鎮廠商只有一，二家，加上少子化趨勢，小校學生人數越來越少，校服成本越來越高，廠商為了賺錢，校服價格一路攀升，長、短袖各一套校服，過去750元，後來780元，現在850元，定價900元，會講價便宜一點，就賣850元。

翁杰指出，2XL、3XL等特殊型號，還要加價200元，一般市場不同型號成本差不多，並不會額外加價，小校校服市場機制出問題，讓家長覺得是變相加價，但只能照單全收，十分不合理，他建議國中、小校服，比照高中、職，由校方辦理，或是家長會媒介廠商於學生入學時，量身統一製作。

縣政府教育處長葉芯慧表示，目前校服的部分，大多數都是市場機制採買，少數是員生消費合作社製作，但校服必須由各校服裝儀容委員會審查，如果學校代收代辦，還要經過校務會議，校服另有區辨性等問題，小校校服問題要進一步研議。

鍾東錦認為可以評估班級數在一定以下的學校，區域內的小校整合起來規畫設計，透過投票選出樣式，再黏貼各個學校的校徽區別，如此人數夠多，各個尺寸就會齊全，販售的店家一多，價格也會有競爭，應該有可行性，請教育處進一步評估。

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