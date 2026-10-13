快訊

印尼看護逃逸前留「惡魔之家」警告！雇主氣炸發文 網反問：妳做了什麼？

韓職／王彥程確定續留韓華鷹 明年身價翻倍年薪近千萬

政治網紅「四叉貓」肉搜小草踢鐵板 新北檢違反個資法起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

英聽1試周六登場 1情況電子及金屬探測 大考中心：考生不得拒絕配合

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
116學年度高中英語聽力測驗第一次考試將於10月17日舉行。本報資料照片
116學年度高中英語聽力測驗第一次考試將於10月17日舉行。本報資料照片

116學年度高中英語聽力測驗第一次考試將於10月17日（周六）舉行，本次考試報名人數總計9萬900餘人。應試號碼、考試地點、試場分配表等已於今天公布於大考中心網站，高中英語聽力測驗 「試務專區」供考生查覽。

大學入學考試中心今日發布新聞稿指出，116學年度高中英語聽力測驗第一次考試將於10月17日舉行，本次考試報名人數總計9萬914人（包括集體報名8萬9031人，個別報名1883人），編配於33個考區，51個分區，2647個試場。

上午9時起，考生可至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）高中英語聽力測驗「試務專區」查詢應考資訊，包含姓名、應試號碼、考區、試場、場次、無冷氣試場、考試日程及考試地點等。由於英聽測驗不開放考生查看試場，考生務必事先上網查詢個人詳細應考資訊、確切考試地點及試場平面圖，以利考試當天快速進入考（分）區學校及所屬試場應試。

考生如欲更改電話或通訊地址，可於10月13日上午9時起至10月22日下午5時止，至大考中心網站高中英語聽力測驗之「試務專區」，登入「考生專區」 進行更改。

此外，歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本。大考中心提醒考生務必記得考試當日攜帶如國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等有效證件正本。學生證、無照片的健保卡都是無效證件。

為防止電子舞弊，考試期間，考生不得將非應試物品隨身攜帶入座，或放置於抽屜、桌椅下及座位旁。禁止攜帶的物品包括具傳輸、通訊、記憶、掃描、拍攝、錄影、翻譯、計算或人工智慧生成功能的器具，如手機、智慧眼鏡、智慧手錶、耳機、計算機、電子辭典及翻譯筆等；此外，教科書、參考書、詞彙卡、計算紙及與考試無關的物品也不得攜帶入座。

試務人員必要時將進行電子及金屬探測，查驗考生是否攜帶或使用違反試場規則的電子設備，考生不得拒絕配合，違者將提報大考中心考試委員會，依情節輕重議處。

另因應10月17日辦理高中英語聽力測驗，為維護試場安寧，大考中心提醒各縣市候選人及競選團隊，考試期間應儘量避免在試場周邊進行宣傳廣播、遊行造勢、集會等可能產生噪音、影響考生應試的活動，以維護考場秩序，讓考生安心應試。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

大考中心 英聽 英語

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高中英聽試場分配公布 籲17日避免競選活動噪音

明年首次營養師、護理師、社工師考試 將於2月20、21日舉行

系統故障大陸雅思考試連停4日 部分學生留學計劃遭打亂

歷史新低 明年申請大學僅23系採計英聽

相關新聞

英聽1試周六登場 1情況電子及金屬探測 大考中心：考生不得拒絕配合

116學年度高中英語聽力測驗第一次考試將於10月17日（周六）舉行，本次考試報名人數總計9萬900餘人。應試號碼、考試地點、試場分配表等已於今天公布於大考中心網站，高中英語聽力測驗 「試務專區」供考生查覽。

球接不住、教練也是門外漢...高雄竹後國小奇蹟拚出三冠王稱霸亞洲

一所不到60人的偏鄉小學，全校三分之一學生是躲避球隊員，其中不少來自隔代教養、新住民二代，高雄市竹後國小躲避球隊今年首度參加亞洲盃躲避球錦標賽，擊敗強敵日韓拿下冠軍，登上「亞洲王」寶座，同培訓體系的成年選手也在公開男子組、女子組奪冠，是台灣代表隊中僅有的三座冠軍。

教師世代斷層 圖解國中小年齡結構翻轉、日韓英美現況

台灣教師年齡結構出現高齡化趨勢，教團認為，真正的警訊不是老師年紀變大，而是「教師世代斷層」，未來5、6年隨著教師退休潮來臨，學校運作及教育品質恐愈來愈差。

校長倡分齡研習 彌補教師世代差異

不同世代教師在教學觀念和溝通方式上多少存在差異，為彌補校園世代斷層，校長團體建議，可依教師年齡或針對教師個別問題規畫不同研習，例如協助年輕教師提升班級經營與親師溝通能力，讓資深教師精進教學方法、熟悉最新法規。

教師高齡化 教團憂世代斷層

台灣教師年齡結構逐漸高齡化，教團認為，教師高齡化真正的警訊，不是老師年紀變大，而是教育體系的新陳代謝出了問題，「教師世代斷層」影響教學經驗及行政事務傳承，未來五、六年隨著教師退休潮來臨，學校運作及教育品質恐越來越差。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。