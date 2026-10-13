快訊

太小氣？星巴克去冰補滿加價挨批 他揭「台灣特例」：好意變理所當然

2026.10月便宜資費懶人包！5G 456元搶市、4G還有388元前半年吃到飽

台美混血網紅罹癌募款60萬！拿不出診斷證明遭疑斂財 愛莉莎莎列3疑點

聽新聞
0:00 / 0:00

高中英聽試場分配公布 籲17日避免競選活動噪音

中央社／ 台北13日電

大考中心今天公布116學年度高中英聽第一次測驗應考資訊與試場分配表，本月17日呼籲各縣市競選團隊，儘量不要在試場周邊遊行造勢、宣傳廣播，避免影響考生作答。

大考中心今天發布新聞稿指出，這次考試約9萬900人報名，相關資訊今天上午公告於網站，考生務必仔細檢查姓名、應試號碼、考區、試場、場次、無冷氣試場、考試日程、考試地點等，有任一項與原報名資料不同，務必致電大考中心。

英聽測驗不開放考生查看試場，大考中心提醒考生務必預先查好確切考試地點及試場平面圖，考試當天才能快速找到所屬的考區（學校）及試場（教室）。

由於英聽測驗對噪音非常敏感，大考中心也呼籲各縣市參選人及相關競選團隊於考試期間，儘量避免在試場周邊宣傳廣播、遊行造勢、集會活動等，共同維護試場周邊秩序與寧靜。

考生記得在考試當天，要攜帶「應試有效證件正本」，例如國民身分證、有照片的全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。學生證、無照片的健保卡都是無效證件。

為防範電子舞弊，試務人員將於必要時，進行電子及金屬探測，查驗是否有帶行動電話、智慧眼鏡等電子穿戴式裝置。考生如果拒絕配合，將提報考試委員會依情節輕重議處。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

英聽 大考中心

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

明年首次營養師、護理師、社工師考試 將於2月20、21日舉行

歷史新低 明年申請大學僅23系採計英聽

大學申請入學英聽參採校系漸少 教團：科系憂心不被學生選擇

全民英檢2027年日程公布 英語力從校園接軌職場與國際

相關新聞

球接不住、教練也是門外漢...高雄竹後國小奇蹟拚出三冠王稱霸亞洲

一所不到60人的偏鄉小學，全校三分之一學生是躲避球隊員，其中不少來自隔代教養、新住民二代，高雄市竹後國小躲避球隊今年首度參加亞洲盃躲避球錦標賽，擊敗強敵日韓拿下冠軍，登上「亞洲王」寶座，同培訓體系的成年選手也在公開男子組、女子組奪冠，是台灣代表隊中僅有的三座冠軍。

教師世代斷層 圖解國中小年齡結構翻轉、日韓英美現況

台灣教師年齡結構出現高齡化趨勢，教團認為，真正的警訊不是老師年紀變大，而是「教師世代斷層」，未來5、6年隨著教師退休潮來臨，學校運作及教育品質恐愈來愈差。

校長倡分齡研習 彌補教師世代差異

不同世代教師在教學觀念和溝通方式上多少存在差異，為彌補校園世代斷層，校長團體建議，可依教師年齡或針對教師個別問題規畫不同研習，例如協助年輕教師提升班級經營與親師溝通能力，讓資深教師精進教學方法、熟悉最新法規。

教師高齡化 教團憂世代斷層

台灣教師年齡結構逐漸高齡化，教團認為，教師高齡化真正的警訊，不是老師年紀變大，而是教育體系的新陳代謝出了問題，「教師世代斷層」影響教學經驗及行政事務傳承，未來五、六年隨著教師退休潮來臨，學校運作及教育品質恐越來越差。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。