高中英聽試場分配公布 籲17日避免競選活動噪音

大考中心今天公布116學年度高中英聽第一次測驗應考資訊與試場分配表，本月17日呼籲各縣市競選團隊，儘量不要在試場周邊遊行造勢、宣傳廣播，避免影響考生作答。

大考中心今天發布新聞稿指出，這次考試約9萬900人報名，相關資訊今天上午公告於網站，考生務必仔細檢查姓名、應試號碼、考區、試場、場次、無冷氣試場、考試日程、考試地點等，有任一項與原報名資料不同，務必致電大考中心。

英聽測驗不開放考生查看試場，大考中心提醒考生務必預先查好確切考試地點及試場平面圖，考試當天才能快速找到所屬的考區（學校）及試場（教室）。

由於英聽測驗對噪音非常敏感，大考中心也呼籲各縣市參選人及相關競選團隊於考試期間，儘量避免在試場周邊宣傳廣播、遊行造勢、集會活動等，共同維護試場周邊秩序與寧靜。

考生記得在考試當天，要攜帶「應試有效證件正本」，例如國民身分證、有照片的全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。學生證、無照片的健保卡都是無效證件。

為防範電子舞弊，試務人員將於必要時，進行電子及金屬探測，查驗是否有帶行動電話、智慧眼鏡等電子穿戴式裝置。考生如果拒絕配合，將提報考試委員會依情節輕重議處。

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