球接不住、教練也是門外漢...高雄竹後國小奇蹟拚出三冠王稱霸亞洲

一所不到60人的偏鄉小學，全校三分之一學生是躲避球隊員，其中不少來自隔代教養、新住民二代，高雄市竹後國小躲避球隊今年首度參加亞洲盃躲避球錦標賽，擊敗強敵日韓拿下冠軍，登上「亞洲王」寶座，同培訓體系的成年選手也在公開男子組、女子組奪冠，是台灣代表隊中僅有的三座冠軍。

仁武竹後里躲避球隊，包括竹後國小、「竹後天揚」社區球隊，從全國賽脫穎而出取得台灣代表隊資格，遠赴韓國迎戰各國。孩子登上國際賽事，家長也自發組成後援會隨隊赴韓，在場邊吶喊加油，成為選手最安心的後盾，從平日訓練照顧到跨海參賽的陪伴，家長這份支持始終沒有缺席。

然而，出征亞洲盃之前，竹後對各國對手仍是陌生的名字，沒有人料到，這支從不到60人的偏鄉小學延伸出的培訓體系，首次出國比賽登上亞洲舞台，就一舉拿下國小混合組、公開男子組及女子組冠軍，抱回三座冠軍獎盃，創下台灣歷史紀錄，也讓亞洲國家刮目相看。

竹後國小與日韓的精采對決，更成為全場焦點話題。竹後國小教練張彥貴說，對戰地主韓國隊時，場上節奏一度被打亂，但選手們迅速找到問題即時修正，連勝兩局擊敗對手。

面對實力極強的日本全國冠軍隊，小選手也展現無所畏懼的精神，全員奮戰，在總局數和得失分計算上，比日本隊多出關鍵1分，驚險奪下冠軍。

男子組、女子組同樣也爆冷奪冠，其中男子組賽事過程中，因教練疏漏未提出「挑戰卡」，導致該局落敗，賽後教練向選手勇於承認失誤，全隊重整旗鼓並調整狀態，一路連勝封王。

今天上午9時45分，三支冠軍球隊從韓國金溥機場搭機，預計中午返抵國門，入境高雄小港機場。仁武區長王瑞麟將率隊接機獻花迎接選手與教練團凱旋歸來，肯定他們為台爭光的表現，共享從竹後拚向亞洲之巔的榮耀與喜悅。

竹後國小躲避球隊成軍13年，多年苦練開花結果，背後的靈魂人物是仁武體育會理事長、里長黃常志，當年看見社區一群弱勢與邊緣的孩子，缺乏照顧與關注出現偏差行為，與教練張彥貴發起成立球隊，把運動當成陪伴，希望能引導他們走上正途。

剛成軍時，不只孩子球打不好，連教練都是門外漢。張彥貴回憶，球隊成立之初，孩子面對快速飛來的球，來不及閃躲、也接不住，球重重打在身上，疼痛讓人退縮，練不好、被球打痛，難免萌生放棄念頭。

但張彥貴始終陪在旁邊，他說自己當初只是一個國小代課老師，也不是躲避球專業教練出身，孩子不會的，他也得學，遇到困難，就陪找方法解決，放下身段，與孩子一起成長、學習，耐心而堅定的陪伴，讓想退出的孩子留下來，擦擦藥、重新再站起來，走回球場。

第一年參賽，球隊在預賽就遭淘汰，但大家沒有放棄，從敗仗中汲取經驗，接不到的球繼續接，做不好的動作反覆練，一點一滴累積。

校內只有一個戶外球場，為了趕上備賽的步調，夜間跨校借場地練球，白天繼續肌力訓練、跑步運動，密集高強度的體能操練，打下基本功、磨練爆發力。

靠著扎實苦練、克服練習場地不足，到了第二年，孩子也從原本怕痛、想退縮，逐漸有了接球的勇氣，不但賽場上橫掃千軍、屢屢拿下冠軍，往後更在全國躲避球大賽中霸榜多年。

球隊之所以能屢創佳績，在於教練與隊員共同研發出獨門的攻防觀念與陣型，每一場比賽前，師生都會針對不同對手特質研討戰術並彈性調整，成功克敵。

成為常勝軍之後，躲避球幾乎成為竹後里的招牌，在地天揚企業與地方人士共同資助成立「竹後天揚」社區球隊，讓小選手畢業後仍能繼續打球，從小學、國中、高中到成人，建立起一條龍的培訓體系，以「大帶小」經驗傳承，在強度極高的對練中培養出超越同齡孩子的膽量與高昂鬥志，消除對球的恐懼，竹後體系也在全國錦標賽中打響名號。

這段與孩子共同成長的經歷，讓張彥貴從門外漢變金牌教練。張彥貴直言，贏球沒有靠運氣的成分，全憑選手大量且扎實的苦練，他也坦言成立球隊的初衷，並非為了打造一支冠軍隊伍，而是「想給孩子不學壞、能夠施展夢想的舞台」。

但搭起這座舞台艱辛又漫長，尤其籌措比賽經費不易，他指出，躲避球非奧、亞運競賽項目，缺乏政府專款補助，出國參賽經費得靠募款籌措，此次三隊赴韓總經費約260萬元，對弱勢家庭是沉重負擔，除了校方透過教育儲戶基金協助學童參賽，里長黃常志也奔走尋求支持，加上天揚企業長期贊助、家長自籌，才讓這群偏鄉孩子跨越門檻打到國際賽，從默默無名到成為亞洲冠軍。

黃常志說，孩子透過躲避球找回自信，更逐步翻轉人生，原本缺乏學習動力的孩子，變得自律、主動，待人更有禮貌，有人考上雄中、攻讀清大研究所，也有人學會水電、冷氣維修等技術，靠一技之長踏實生活，看著他們從需要陪伴的孩子，成長到能為自己未來負責的大人，讓他深感欣慰，孩子找到方向、站穩腳步，是多年陪伴最珍貴的收穫。

不到60人的偏鄉小學延伸出的培訓體系，首次出國比賽登上亞洲舞台，就一舉拿下國小混合組、公開男子組及女子組冠軍，抱回三座冠軍獎盃，創下台灣歷史紀錄。圖／竹後國小教練張彥貴提供

竹後躲避球隊之所以能屢創佳績，在於教練與隊員共同研發出獨門的攻防觀念與陣型，成功克敵。圖／竹後國小教練張彥貴提供

高雄市竹後國小躲避球隊今年首度參加亞洲盃錦標賽，擊敗強敵日韓拿下冠軍。圖／竹後國小教練張彥貴提供

不到60人的偏鄉小學延伸出的培訓體系，首次出國比賽登上亞洲舞台，就一舉拿下國小混合組、公開男子組及女子組冠軍，抱回三座冠軍獎盃，創下台灣歷史紀錄。圖／竹後國小教練張彥貴提供

不到60人的偏鄉小學延伸出的培訓體系，首次出國比賽登上亞洲舞台，就一舉拿下國小混合組、公開男子組及女子組冠軍，抱回三座冠軍獎盃，創下台灣歷史紀錄。圖／竹後國小教練張彥貴提供

不到60人的偏鄉小學延伸出的培訓體系，首次出國比賽登上亞洲舞台，就一舉拿下國小混合組、公開男子組及女子組冠軍，抱回三座冠軍獎盃，創下台灣歷史紀錄。圖／竹後國小教練張彥貴提供

高雄仁武區竹後天揚躲避球隊公開男子組擊敗亞洲各國強敵奪冠。圖／竹後國小教練張彥貴提供

高雄仁武區竹後天揚躲避球隊公開男子組擊敗亞洲各國強敵奪冠。圖／竹後國小教練張彥貴提供

高雄市竹後國小躲避球隊今年首度參加亞洲盃錦標賽，擊敗強敵日韓拿下冠軍。圖／竹後國小教練張彥貴提供

高雄市竹後國小躲避球隊今年首度參加亞洲盃錦標賽，擊敗強敵日韓拿下冠軍。圖／竹後國小教練張彥貴提供

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