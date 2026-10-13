教師高齡化 教團憂世代斷層

台灣教師年齡結構逐漸高齡化，教團認為，教師高齡化真正的警訊，不是老師年紀變大，而是教育體系的新陳代謝出了問題，「教師世代斷層」影響教學經驗及行政事務傳承，未來五、六年隨著教師退休潮來臨，學校運作及教育品質恐越來越差。

根據教育部最新「教育統計指標之國際比較」資料顯示，二○二三年至二○二五年，國小教師四十至四十九歲占比由百分之四十點一降至百分之卅六點三，五十至五十九歲則由百分之卅點九增至百分之卅四，六十歲以上也由百分之二點一增至百分之三點一。

國中教師同樣呈現四十至四十九歲占比下降、五十歲以上增加的趨勢，其中五十歲以上教師占比由百分之廿八點六增至百分之卅二點七。另外根據教育部統計，未滿四十歲的國小教師，十五年來，從占比近五成，降為二成多，未滿四十歲的國中教師也從占比近六成，下滑到二成多。

台灣教育產業工會副理事長葉明政分析，在少子化的衝擊下，各地教育局處為了避免超額教師，嚴格控留員額、停辦教甄，甚至有縣市長達十幾年未開正式教甄，年輕師培生很難擠進教師體制。

近三年即使多數縣市重開教甄，但考進來的正式教師也早已不再是剛畢業的年輕人，多是代理十幾年的資深代理教師上岸，他們卅、四十歲才考上正式教職。這使得即使有新進正式教師，校園年齡結構仍難年輕化，「世代斷層已經無法逆轉」。

明年起，公立學校教職員退休指標數將調升至八十五，月退休金起支年齡也將由五十歲提高至五十五歲。年金改革延後了教師退休金起支年齡，加上近年物價與通膨壓力，有些教師為了累積足夠的退休年資與生活保障，選擇「能做就繼續做」，延後退休。

全國教師工會總聯合會理事長張瓊方指出，教師世代斷層背後有兩大隱憂，包括教師經驗傳承及行政事務傳承。正常的學校應有不同世代教師，透過資深教師帶領新進教師學習，也讓新教學方法、科技應用及不同世代觀點進入校園；如今新進教師常得自行摸索，恐導致學校服務品質越來越差；未來五、六年會出現一波教師退休潮，世代斷層可能更加明顯。

教育部表示，近年已提升教師待遇並推動行政減量，改善工作條件，爾後將視各項措施執行成果，持續滾動調整，提供新措施以增加師資聘任誘因，維護學生受教權益。

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