校長倡分齡研習 彌補教師世代差異

不同世代教師在教學觀念和溝通方式上多少存在差異，為彌補校園世代斷層，校長團體建議，可依教師年齡或針對教師個別問題規畫不同研習，例如協助年輕教師提升班級經營與親師溝通能力，讓資深教師精進教學方法、熟悉最新法規。

北市一名國小教師說，願意投入教職的年輕人減少，導致教師年齡結構高齡化現象明顯，以該校為例，正式教師六十人，其中四十歲以下不到十人。

同德國小教師陳則穎觀察，資深教師有寶貴經驗，但有時會掉入舒適圈排斥新法規或科技；年輕教師講求效率跟界線，卻缺乏處理親師衝突的眉角，「如果沒有中生代幫忙轉譯，大家只會覺得對方難溝通。」

一名家長說，擔心部分資深教師觀念較為傳統，與現代家長溝通時可能出現落差，年輕教師較有活力與熱忱，教學方式也較新穎、創新。不過，也有家長喜歡中生代教師，她說，除了教學經驗豐富，也因教過很多學生，懂學生在想什麼，該提醒什麼。

全國教育產業總工會理事長林蕙蓉表示，資深教師在班級經營、親師溝通及校務行政等方面具較有經驗。例如面對家長時，資深教師通常較懂得拿捏溝通分寸，保有彈性處理空間；年輕教師容易傾向直接表達立場、爭取自身權益。

她認為，世代傳承相當重要，但目前教學現場存在世代斷層，未來若迎來退休潮，如何延續資深教師累積的經驗，是重要課題。

中華民國中小學校長協會理事長陳清義建議，教師研習可依不同年齡及服務年資安排內容，加強年輕教師的班級經營、親師溝通能力，資深教師則可精進教學方法、熟悉最新法律規定等。

北市雙園國小校長陳顯榮也建議，除法定必要研習及教師依興趣選擇的研習外，還可增加針對教師個別問題安排的研習，並具一定強制性，例如近期引發討論的校事會議及教師不當管教問題，可安排相關教師參加輔導研習，協助提升相關能力。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

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