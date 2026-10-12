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苗市文華國小校舍外牆磁磚剝落嚴重 鍾東錦指示改善

中央社／ 苗栗縣12日電

國民黨苗栗縣議員楊明燁今天在議會總質詢反映，苗栗市文華國小校舍外牆磁磚剝落問題嚴重，希望縣府支持全面修繕。縣長鍾東錦表示，為了學童安全，一定支持。

楊明燁指出，文華國小是苗栗市學生人數最多的學校，部分校舍建築興建約30年，在極端氣候影響下，熱脹冷縮造成磁磚嚴重剝落，校方一修再修都無法完全修繕，家長會頻頻向他陳情。

楊明燁表示，文華國小校舍外牆磁磚剝落問題，校方已向縣府教育處提報針對活動中心及全校磁磚剝落進行整修，經費約2500萬元，希望縣府能夠支持。

鍾東錦答詢表示，為顧及學童及教職員的安全，縣府一定支持，待教育處提報計畫就會簽准，預計將分2期施作，希望越快發包施工越好，確保師生安全無虞。

此外，鍾東錦也提及免費營養午餐政策，縣府持續滾動式檢討，希望讓孩子吃得更健康又安心。

鍾東錦表示，縣府與18鄉鎮市公所合作各負擔一半營養午餐經費，讓縣府預算調度更為寬裕。

鍾東錦說，國小中低年級學生食量較小，和正準備抽高、食量較大的高年級學生不同，希望邀集教育界、食品營養專業人士與學校代表、團膳廠商等，共同討論是否區隔飯菜的量，例如中低年級適當減量但增加一兩道菜，如此既能減少廚餘，又能兼顧營養與菜色品質。

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