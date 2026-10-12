宜蘭五結國中圖書館煥然一新 森林系「閱讀聚落」今啟用

宜蘭五結國中圖書館「閱讀聚落」今天啟用，設計上除了採取大地森林色風格，在書籍分類上更突破傳統圖書館的編目分類方式，參考「現代書店」依主題、興趣及閱讀情境分類概念，形成各不同主題的聚落小區，打造學生樂於親近的學習空間。

五結國中重視培養學生閱讀興趣，尤其在升學壓力下，希望孩子們走進圖書館是可以心情愉悅及達到紓 壓；五結國中原來的圖書館建築設施老舊，向縣政府提報計畫爭取補助，全面重新設計及修繕完工，今天縣政府教育處邀請地方人士齊心祝福下啟用新圖書館。

為了強化圖書館資訊服務及數位學習功能，縣政府特別致贈一台直立式的觸控式數位電子看板給學校。教育處說，數位電子看板可運用於新書推薦、閱讀活動宣傳、學生作品展示及校務資訊宣導，也可結合圖書導覽、活動推廣及數位學習，提升資訊傳遞與互動功能，達到校園資訊快速流通。

代理縣長林茂盛表示，縣府持續改善學校圖書館，同時也建置社區共讀站，108年至113年已完成41校社區共讀站建置，投入經費達9000多萬元；114年至115年持續針對尚未設置社區共讀站的學校辦理圖書館空間改善已完成20校，投入縣款約490萬元，116年至117年規劃預計再補助25校，經費逾429萬元。

此外，113年至115年圖書藏書及本土文化相關藏書採購，中央及縣府合計投入近3900萬元充實藏書，讓學生享有更優質及豐富的閱讀環境，更重要的是讓學生願意閱讀、喜歡閱讀，從被動化為主動，並從閱讀中培養理解、思辨、創造及表達能力，這也是縣政府補助五結國中打造「閱讀聚落」的主要目的。

五結國中圖書館重新整修後煥然一新，設計上走森林系的原木風格，仿現代書店式的「閱讀聚落」今天啟用。圖／縣府提供

五結國中圖書館重新整修後煥然一新，設計上走森林系的原木風格，仿現代書店式的「閱讀聚落」今天啟用。圖／縣府提供

五結國中圖書館重新整修後煥然一新，設計上走森林系的原木風格，仿現代書店式的「閱讀聚落」今天啟用。圖／縣府提供

五結國中圖書館重新整修後煥然一新，設計上走森林系的原木風格，仿現代書店式的「閱讀聚落」今天啟用。圖／縣府提供

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