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台南中營國小北棟教室啟用 師生歡喜優質學習環境

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南中營國小北棟教室啟用，師生歡喜優質學習環境，市長黃偉哲（中）與幼兒園小朋友開心互動。記者謝進盛／攝影
台南中營國小北棟教室啟用，師生歡喜優質學習環境，市長黃偉哲（中）與幼兒園小朋友開心互動。記者謝進盛／攝影

台南市下營區中營國小今舉行北棟行政教學教室啟用典禮，新校舍持續發揮學校與社區共享共榮功能。校內「玉山圖書館」也同步完成活化翻新，提供舒適明亮閱讀環境。

教育局表示，中營國小北棟行政教學教室整建工程總經費6121萬4000元，為地上2層建築，規劃7個空間、2間廁所及1座樓梯，包含校長室、辦公空間、玉山圖書館、英語教室及視聽教室等。建築延續南棟校舍整體設計風格，融入自然採光、通風、無障礙及綠建築理念，打造兼具安全、美感與永續特色學習環境。

台南市長黃偉哲、立委賴惠員、下營區長李宗翰、市議員吳通龍，教育局副局長楊智雄、中營國小校長陳志強等人出席啟用典禮。黃偉哲表示，受少子化影響，現今校舍新建或整建多仰賴地方政府自籌經費，因此特別感謝立委協助爭取中央補助，支持中營國小校舍重建。他也肯定建築師及施工團隊，在未追加經費的情況下如期完工，讓師生擁有更安全、優質學習環境。

黃偉哲指出，市府持續改善校園軟硬體設施，例如推動「生生有平板」計畫，四年編列22億元，並投入2.7億元購置AI PC，協助教師推動差異化教學，讓學生依個別需求學習。未來也將持續爭取中央經費，完善校園資訊設備，提升整體教育品質。

教育局表示，自2019年以來，市府已投入逾55億元，完成250校次、371棟老舊校舍的重建、拆除及耐震補強工程，並累計獲得建築園冶獎、國家卓越建設獎及公共工程優質獎等74項專業獎項。中營國小創校逾百年，原北棟校舍因使用年久、耐震能力不足，經評估後辦理重建，如今在市府及各界支持下順利完工。

台南中營國小北棟教室啟用，師生歡喜優質學習環境。記者謝進盛／攝影
台南中營國小北棟教室啟用，師生歡喜優質學習環境。記者謝進盛／攝影

台南中營國小北棟教室啟用，師生歡喜優質學習環境，市長黃偉哲（中）與幼兒園小朋友開心互動。記者謝進盛／攝影
台南中營國小北棟教室啟用，師生歡喜優質學習環境，市長黃偉哲（中）與幼兒園小朋友開心互動。記者謝進盛／攝影

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