每周1瓶營養補給 竹市「生生好骨力」11月2日起擴大至國中生

新竹市府持續推動「生生好骨力」政策，為照顧孩子從幼兒至青少年階段的營養需求，市府今宣布，今年11月2日起將擴大服務對象至國中生，凡設籍或就讀新竹市公私立國中小及幼兒園的2至15歲孩童及青少年，皆可持「竹市壯壯卡」至合作通路，每周兌換1瓶指定鮮奶、豆漿或優酪乳，讓營養補充從幼兒一路延伸至國中階段，陪伴孩子健康成長。

市長高虹安表示，孩子的健康是學習與成長的重要基礎，市府推動「生生好骨力」，希望透過定期、便利的營養補給機制，協助孩子養成良好的飲食習慣，補充成長所需的鈣質及優質蛋白質。原有政策服務對象為2至12歲孩童，自11月2日起擴大至15歲，將照顧範圍延伸至國中階段，尤其國中生正值身心發育的重要時期，市府盼透過政策持續支持，陪伴孩子健康成長，落實對兒童及青少年健康照護的重視。

高虹安指出，「生生好骨力」自今年4月20日上路以來，透過「竹市壯壯卡」結合數位服務，讓符合資格的孩童可就近至合作通路兌換指定飲品，寒暑假期間也不中斷，讓營養補給融入日常生活。此次進一步擴大至國中生，不僅延續政策照顧兒少健康的初衷，也讓更多青少年在成長關鍵階段獲得穩定、便利的營養支持，持續打造更完善的兒少健康照護環境。

教育處表示，11月2日起凡設籍或就讀新竹市公私立國中小及幼兒園的2至15歲孩童及青少年，均可持「竹市壯壯卡」至合作通路，每周兌換1瓶指定鮮奶、豆漿或優酪乳。目前兌換通路涵蓋便利商店、超市等，提供多元且便利的選擇，讓家長及學生可依生活需求就近兌換，輕鬆落實日常營養補充。

教育處說，國中生乳品兌換服務將自11月2日起正式上路，就讀新竹市國中的青少年將由校方統一發放卡片；設籍新竹市但未就讀新竹市國中者，則可自10月12日起透過「生生好骨力」官方網站線上申請( https://milk.hccg.gov.tw/ )，讓符合資格的國中生都能便利使用「竹市壯壯卡」。

市府表示，「生生好骨力」是市府推動兒少健康照護的重要政策之一，未來將持續透過營養教育及健康促進措施，鼓勵學生建立良好飲食習慣，打造更完善的健康支持體系，落實「新竹好學」教育願景，陪伴孩子健康成長；符合資格的孩童及青少年可依市府公告及學校通知辦理相關卡片及使用事宜，實際兌換方式及合作通路資訊，將持續於「竹市壯壯卡」官方網站公告，讓家長及學生掌握最新資訊。

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