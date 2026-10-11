快訊

賈新興：周末起到下周 秋老虎再度下山

平日住宿最高補助2千！國旅補助經費已用26％ 民眾衝5縣市使用最踴躍

昆山媽祖11日啟程遊台灣 將與台灣姐妹廟、友宮進行交流

聽新聞
0:00 / 0:00

化身校園小記者採訪青農 食農教育認識在地產業特色

中央社／ 台北11日電

食農教育是讓師生認識食物來源，深化對在地環境、產業與文化的理解。嘉義縣安和國小則透過在地食材料理創作及「校園小記者」採訪青農，讓學生了解農產背後的在地產業特色。

教育部國教署為協助教師專業成長並落實校訂課程，自104年開始推動「活化教學與多元學習計畫」，115學年度共計1496校申請參與。各校可透過本計畫，規劃校內以「食農教育」為主題的彈性學習課程，結合教師研習、講座宣導、教材融入等方式，引導師生認識食物來源。

各校結合在地特色發展多元課程，發展專屬的學生「食農教育」學習模式，其中位於嘉義縣的安和國小透過在地食材料理創作及「校園小記者」採訪青農，讓學生從料理設計到認識農作物種植、栽培管理及銷售歷程，進一步了解農產背後的生產知識與在地產業特色。

新竹縣北埔國小則結合在地茶、米及農村文化，與北埔鄉農會合作辦理實作體驗，帶領學生走入田間，認識家鄉農業、飲食文化及勞動價值；高雄市後勁國小學生從播種、照顧到收成，在照顧植物的歷程中培養責任感與合作精神，並將日常觀察轉化為生活札記，累積表達與寫作經驗。

台中市月眉國小以「從土地到心靈」為理念，將綠色療癒、園藝治療與食農教育結合，藉由園藝創作與自然觀察珍惜土地資源，期末由高年級教師分享「食在愛地球」教學經驗，從食品安全、食物里程等生活議題交流教學方法，持續調整並發展貼近生活的食農課程。

國教署今天透過新聞稿表示，從教師專業成長到學生實作學習，各校以不同方式讓食農教育融入課程與校園生活。學生獲得食物與土地的知識，更在動手做、親身觀察體驗、閱讀書寫與藝術創作中累積經驗，認識家鄉產業與文化，讓食農教育成為連結生活、社區與學習的重要橋梁。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

青農 校園 食農教育

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

4隻「雞老師」進駐台南新化國中 「友雞」學習生命教育與食農

新住民語文樂學營隊 做料理寫越南書法跨文化理解

雙溪區上林國小溫室尋寶 孩子從土地玩出科學

靜宜大學友善校園周系列活動 互動體驗強化師生安全意識

相關新聞

國際女孩日！楊立微憶曾放棄表演、做過十幾種打工 因1事找回熱情

今天是國際女孩日，教育部青年署舉辦「歷屆女培學員交流分享會」，邀請藝文領域女性分享追尋夢想、跨越逆境的故事。「即將成真火舞團」團員楊立微分享，自己曾一度放棄表演，轉而投入打工，做過十幾種不同的工作，直到某天看見昔日同學演出、謝幕時獲得熱烈掌聲，讓她感動落淚，也重新找回站上舞台的渴望。

桃園中華文化讀經會考過關戴狀元帽 副市長蘇俊賓：為教育補重要拼圖

桃園市副市長蘇俊賓今日上午前往平鎮區，出席中華文化讀經會考，並表示中華文化數千年來的重要特色，在於知識教育與品格教育緊密融合，學校教育不能只偏重科學與考試，品格教育的培養更需各界持續投入；發一崇德桃園道場宗教發展基金會長期的堅持與付出，為培養完備的品格教育補上重要拼圖。

餐桌美濃野蓮、屏東車站商圈怎沒落？屏中學生地理奧賽拿下金、銀牌

颱風後菜價飆漲，為何美濃野蓮價格穩定？屏東火車站高架化後，昔日繁華站前商圈卻愈趨冷清？成為屏東高中學生研究題目，屏中兩組學生歷時8個月實地走訪，田野調查，以此為題參加今年第25屆高中地理奧林匹亞競賽地理專題組分別拿下金牌、銀牌。

學餐之亂／一餐120元牛肉麵上桌 私校家長加價買到什麼？

台式牛肉麵、日式拉麵、韓式部隊鍋，漢堡與披薩，這些菜色都出現在私校復興實驗高中的午餐菜單上。中學部每餐120元，扣除政府補助，家長仍須付差額。多付的錢，除了菜色，還買到什麼？校內約50人的供餐團隊，從清晨驗收食材、檢驗到備餐，主菜三選一、副菜四選二，孩子真的更願意吃？聯合報數位版揭開百元學餐背後的供餐細節。

高中爭取逕升大學 教團憂：若無配套科學班變熱門科系卡位戰

近期九間設有科學班的高中向教育部提案，盼設逕升大學專法，優化既有的科學班高二升高三資格考，作為逕升大學的依據。但教育團體則認為，一旦通過資格考就能鎖定大學，若無配套，恐讓科學班變成熱門科系的卡位特權。

高中科學班直升大學 9校連署盼立專法

北一女、建中與台中一中近日在科學班會議上領銜提案，盼教育部設立「高中逕升大學專法」，期望將現有的科學班高二升高三的「聯合資格考試」，提升為高階的學力認證考，以此作為逕升大學的依據，好讓科學班學生不用再參加學測等大型考試。連署學校還包括南一中、雄中、彰中、嘉中、師大附中與竹科實中等校。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。