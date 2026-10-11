化身校園小記者採訪青農 食農教育認識在地產業特色

食農教育是讓師生認識食物來源，深化對在地環境、產業與文化的理解。嘉義縣安和國小則透過在地食材料理創作及「校園小記者」採訪青農，讓學生了解農產背後的在地產業特色。

教育部國教署為協助教師專業成長並落實校訂課程，自104年開始推動「活化教學與多元學習計畫」，115學年度共計1496校申請參與。各校可透過本計畫，規劃校內以「食農教育」為主題的彈性學習課程，結合教師研習、講座宣導、教材融入等方式，引導師生認識食物來源。

各校結合在地特色發展多元課程，發展專屬的學生「食農教育」學習模式，其中位於嘉義縣的安和國小透過在地食材料理創作及「校園小記者」採訪青農，讓學生從料理設計到認識農作物種植、栽培管理及銷售歷程，進一步了解農產背後的生產知識與在地產業特色。

新竹縣北埔國小則結合在地茶、米及農村文化，與北埔鄉農會合作辦理實作體驗，帶領學生走入田間，認識家鄉農業、飲食文化及勞動價值；高雄市後勁國小學生從播種、照顧到收成，在照顧植物的歷程中培養責任感與合作精神，並將日常觀察轉化為生活札記，累積表達與寫作經驗。

台中市月眉國小以「從土地到心靈」為理念，將綠色療癒、園藝治療與食農教育結合，藉由園藝創作與自然觀察珍惜土地資源，期末由高年級教師分享「食在愛地球」教學經驗，從食品安全、食物里程等生活議題交流教學方法，持續調整並發展貼近生活的食農課程。

國教署今天透過新聞稿表示，從教師專業成長到學生實作學習，各校以不同方式讓食農教育融入課程與校園生活。學生獲得食物與土地的知識，更在動手做、親身觀察體驗、閱讀書寫與藝術創作中累積經驗，認識家鄉產業與文化，讓食農教育成為連結生活、社區與學習的重要橋梁。

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