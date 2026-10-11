餐桌美濃野蓮、屏東車站商圈怎沒落？屏中學生地理奧賽拿下金、銀牌

颱風後菜價飆漲，為何美濃野蓮價格穩定？屏東火車站高架化後，昔日繁華站前商圈卻愈趨冷清？成為屏東高中學生研究題目，屏中兩組學生歷時8個月實地走訪，田野調查，以此為題參加今年第25屆高中地理奧林匹亞競賽地理專題組分別拿下金牌、銀牌。
屏東高中學生王維綸、莊鎮遠、程浤凱，拿下金牌，他們以「從野生到契作～美濃野蓮產業群聚與生態空間共存之機制初探」為主題。莊鎮遠說，最初從新聞看到颱風過後菜價漲，唯獨野蓮價格穩定，讓他好奇「為什麼？」進一步發現，全台野蓮種植面積多集中美濃，且其他鄉鎮難以複製。
三人三度走訪美濃，訪問農會、農民及相關單位。他們發現，美濃不只有水圳、土壤及高溫環境優勢，更有農民互助、農會共同運銷、產銷履歷與契作網絡，讓昔日野菜成為全台熱炒店常見料理。
王維綸說，原以為野蓮不怕水，疊合淹水潛勢與種植分布，發現暴雨造成泥沙翻攪等也會影響品質；野蓮田又與保育類水雉棲地重疊，如何兼顧農業與保育，也是研究重點。學生們分享，研究前不常吃野蓮，實地訪查後才發現「野蓮蠻好吃！」
拿下銀牌是林之莛、林汯欽、林祐辰，以「高站遠矚，蕭煙四起～台鐵屏東車站高架化對站前商圈發展之影響初探」。鐵道迷林之莛觀察台鐵進出人數車站排名，台南，彰化與屏東是一等站，相較於台南、彰化站，屏東站是最晚興建，人流最少，但卻是最早改建，想一探原因，加上網路討論發現，車站改建後，昔日「屏東西門町」站前商圈漸沒落，追查原因。
三人逐一走訪研究範圍內店面、出租招牌與停車格，區分日夜營業、平假日停車情況，搭配商家訪談、問卷調查與歷史圖資分析。研究發現，部分路段店面空置率偏高，火車站前黃金三角窗店面，甚至高掛出租招牌長達一年半。
三人發現，高架化雖改善交通，卻伴隨地價、租金上漲，加上驛站商場吸走人流、網購及消費習慣改變，面臨商圈空洞化。他們認為，不能只改建車站，更應改善周邊停車與購物環境，讓驛站及老商圈共存。
指導老師袁榮茂說，兩組學生都是普通班社會組，從生活出發，找出問題，地理不只是課本知識，也是理解家鄉，提出解方能力。屏中參加地理奧賽，地理專題組部分，加上今年是第5度摘下金牌。
今年高中地理奧林匹亞競賽全國高中職64隊參賽。今年地理專題組金牌有兩隊學生，均由屏東學生獲得，另一組金牌隊伍是屏東女中。
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颱風後菜價飆漲，為何美濃野蓮價格穩定？屏東火車站高架化後，昔日繁華站前商圈卻愈趨冷清？成為屏東高中學生研究題目，屏中兩組學生歷時8個月實地走訪，田野調查，以此為題參加今年第25屆高中地理奧林匹亞競賽地理專題組分別拿下金牌、銀牌。
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