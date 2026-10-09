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台積電帶動偏鄉學生逆勢成長 嘉義縣安東國小增設附幼、專科教室

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
台積電帶動偏鄉學生逆勢成長，嘉義縣安東國小增設附幼及專科教室，投入5967萬元完工。圖／嘉義縣政府提供
台積電帶動偏鄉學生逆勢成長，嘉義縣安東國小增設附幼及專科教室，投入5967萬元完工。圖／嘉義縣政府提供

嘉義科學園區持續擴建，台積電設廠增加就業機會，帶動地方人口成長，縣府在太保市安東國小新建附設幼兒園及專科教室，工程總經費5967萬元，歷時約1年7個月完工，縣長翁章梁今天參加揭牌典禮，附設幼兒園已於9月29日開園，提供學區幼兒就近接受學前教育。

翁章梁說，嘉義科學園區及馬稠後產業園區陸續吸引廠商進駐，安東國小學生人數逆勢增加，原有教室空間已難以滿足需求，縣府向中央爭取經費興建專科教室，改善學生學習環境，同時也在安東國小增設附設幼兒園，讓學區幼兒就近入學，減輕家長接送及托育負擔。

教育處表示，安東國小工程總經費由中央一般性補助款核定5967萬元，委由井井建築師事務所規畫設計及監造，長宏營造股份有限公司承包，2023年12月動工，2025年6月完工，今年7月取得使用執照，後續陸續充實教學設備，提供師生更完善學習空間。

安東國小校長吳宗成說，縣府近年支持校園硬體改善，學校發展多元特色課程，包括足球、國樂、無人機、機器人及程式設計等，並推動藝文與英語教學，今年新設附設幼兒園，盼讓社區幼兒有更好學習環境，未來將持續發揮教育專業，協助學生多元發展。

嘉義縣太保市安東國小增設附設幼兒園，9月29日開園，縣長翁章梁今天參加揭牌儀式。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣太保市安東國小增設附設幼兒園，9月29日開園，縣長翁章梁今天參加揭牌儀式。圖／嘉義縣政府提供

台積電帶動<a href='/search/tagging/2/偏鄉' rel='偏鄉' data-rel='/2/107043' class='tag'><strong>偏鄉</strong></a>學生逆勢成長，嘉義縣安東國小增設附幼及專科教室，投入5967萬元完工。圖／嘉義縣政府提供
台積電帶動偏鄉學生逆勢成長，嘉義縣安東國小增設附幼及專科教室，投入5967萬元完工。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣安東國小增設附設幼兒園、專科教室，縣長翁章梁今天參加揭牌典禮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣安東國小增設附設幼兒園、專科教室，縣長翁章梁今天參加揭牌典禮。圖／嘉義縣政府提供

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