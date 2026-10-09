珍奶、雞排結下台日情誼 嘉義永慶高中與日本明訓中學締結姊妹校

嘉義縣立永慶高中以一杯珍珠奶茶的緣分，今年與日本新潟明訓中學締結姊妹校，永慶高中校長郭春松昨赴日本訪校，與明訓校長長谷川雅一簽署協定，兩校將從國中階段文化認識與語言互動，延伸至高中階段議題探討、科學探究及專題合作，為學生創造跨國學習機會。

郭春松說，兩校緣分始於2024年3月，明訓中學師生首次到訪永慶高中，永慶青年大使以親手製作的珍珠奶茶與雞排迎賓，學生透過飲食文化認識彼此。2026年3月，明訓學生再度來台，參與科技手作、文化體驗與校園交流，雙方持續透過線上互動累積友誼，促成此次正式締約。

為迎接此次訪團，明訓校園張貼交流海報，學生沿途主動以中文說「你好」，展現對臺灣朋友的熱情。締約儀式中，長谷川雅一校長表示，期待未來建立定期互訪機制，讓兩校國中、高中學生透過線上交流探討不同主題，也誠摯邀請永慶師生定期到訪明訓，以持續互動深化彼此情誼。

郭春松說，明訓中學建校始於1921年，由一群渴望求學的在職青年自主組織夜間學習，逐步發展為兼具國中與高中教育的學校，建校精神為「好學、自治」，升學及體育競賽表現亮眼，曾七度出征夏季甲子園，挺進全國高等學校棒球選手權大會八強，也拿下15次縣級冠軍。

郭春松指出，兩校辦學方向相契合，重視國際交流、科學教育與體育競賽等多元發展，同時涵蓋國、高中教育體制，將為姊妹校合作提供長期發展的基礎，期待透過定期互訪、線上共學、語言交流、科學探究及教師交流，讓更多學生參與跨國交流課程與學習生活。

嘉義縣立永慶高中校長郭春松（右二）昨赴日與新瀉中學簽署姊妹校協議，雙方互相贈送當地特產伴手禮。圖／郭春松提供

嘉義縣立永慶高中昨與日本新瀉中學簽署姊妹校協議，永慶高中訪團在學生帶領下參觀校園。圖／郭春松提供

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