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從后湖唱向總統府！金門賢庵國小2學生國慶領唱 先在家鄉唱響國歌

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
賢庵國小垵湖分校選在今天舉辦第12年「樂遊后湖、歡慶雙十」國慶遊街，全校師生手持國旗、唱著國歌與國旗歌，從校門口出發，走出校園、穿梭后湖古厝巷弄。圖／民眾提供
賢庵國小垵湖分校選在今天舉辦第12年「樂遊后湖、歡慶雙十」國慶遊街，全校師生手持國旗、唱著國歌與國旗歌，從校門口出發，走出校園、穿梭后湖古厝巷弄。圖／民眾提供

為迎接中華民國115年國慶，賢庵國小垵湖分校延續傳統，在今天舉辦第12年「樂遊后湖、歡慶雙十」國慶遊街，全校師生手持國旗、唱著國歌與國旗歌，走出校園、穿梭后湖古厝巷弄，將國慶祝福送進社區；而今年更因2名學生即將站上總統府前國慶舞台，讓這場延續12年的遊街活動多了一層特殊意義。

垵湖分校主任楊忠彬，以及學生許品揚、許晨睿，今年將代表金門縣合唱團及胡璉基金會金門兒童合唱團赴台，參加國慶日在總統府前的國歌領唱。對金門孩子而言，能站上全國矚目的國慶舞台，不僅是榮耀，也是屬於家鄉的驕傲。

因此，今年國慶遊街也成了兩名小歌手赴台前的「家鄉練唱」，由楊忠彬主任與兩名學生擔任領唱，帶著全校師生邊走邊唱《國歌》與《國旗歌》，嘹亮歌聲穿過后湖聚落、迴盪在古厝巷弄間，宛如提前為國慶舞台暖身，也寫下「從后湖唱向總統府」的特殊記憶。

遊街出發前，校長黃芸芸也延續「每週四與分校有約」的陪伴傳統，帶著孩子認識雙十節的由來，分享國慶歷史背景及國父孫中山的故事，讓孩子先理解「為什麼要慶祝國慶」，再走出校園，把課堂上的學習化為實際行動。

今年活動也融入垵湖分校的三語教育特色，薛奕鳳老師設計「中華民國生日快樂！」國語、英語及閩南語三語教學，孩子們揮舞國旗之餘，也用不同語言向國家送上生日祝福，讓語言學習與節慶文化自然結合。

除了愛國、愛鄉教育，遊街也結合三好品格教育及菸害防制宣導，師生將「說好話、存好心、做好事」、「無菸校園、無菸社區」等觀念帶進后湖聚落，讓孩子化身小小宣導員，把健康與正向價值傳遞給社區。

黃芸芸表示，希望孩子記住的不只是一個國慶日，更是自己與土地、家鄉及國家的連結。當孩子走過后湖古厝、揮著國旗、唱著國歌，也是在心中建立「愛國從愛家鄉開始」的情感，這些穿梭聚落的身影與歌聲，都將成為孩子珍貴的家鄉記憶。

楊忠彬表示，垵湖分校連續12年舉辦國慶遊街，雖然活動內容持續創新，但核心價值始終不變，就是讓教育走出教室，將愛國教育從校園帶進社區。今年又因自己與兩名學生即將站上國慶總統府舞台，讓這場遊街有了不同意義，「未來國慶領唱團」先在家鄉唱響國歌，再帶著后湖的祝福走向總統府。

賢庵國小垵湖分校選在今天舉辦第12年「樂遊后湖、歡慶雙十」國慶遊街，全校師生手持國旗、唱著國歌與國旗歌，走出校園、穿梭后湖古厝巷弄。圖／民眾提供
賢庵國小垵湖分校選在今天舉辦第12年「樂遊后湖、歡慶雙十」國慶遊街，全校師生手持國旗、唱著國歌與國旗歌，走出校園、穿梭后湖古厝巷弄。圖／民眾提供

為迎接中華民國115年國慶，賢庵國小垵湖分校延續傳統，在今天舉辦第12年「樂遊后湖、歡慶雙十」國慶遊街，全校師生手持國旗、唱著國歌與國旗歌，走出校園、穿梭后湖古厝巷弄，圖為參與師生開心揮舞國旗合影。圖／民眾提供
為迎接中華民國115年國慶，賢庵國小垵湖分校延續傳統，在今天舉辦第12年「樂遊后湖、歡慶雙十」國慶遊街，全校師生手持國旗、唱著國歌與國旗歌，走出校園、穿梭后湖古厝巷弄，圖為參與師生開心揮舞國旗合影。圖／民眾提供

為迎接中華民國115年國慶，賢庵國小垵湖分校延續傳統，在今天舉辦第12年「樂遊后湖、歡慶雙十」國慶遊街，全校師生手持國旗、唱著國歌與國旗歌，走出校園、穿梭后湖古厝巷弄，將國慶祝福送進社區。圖／民眾提供
為迎接中華民國115年國慶，賢庵國小垵湖分校延續傳統，在今天舉辦第12年「樂遊后湖、歡慶雙十」國慶遊街，全校師生手持國旗、唱著國歌與國旗歌，走出校園、穿梭后湖古厝巷弄，將國慶祝福送進社區。圖／民眾提供

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