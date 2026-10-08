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北市某國中爆校園霸凌「可學土城國中割喉」 教育局回應了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市府。聯合報系資料照
北市府。聯合報系資料照

北市一所國中傳出疑似校園霸凌、持刀衝突事件，有學生遭同儕嘲笑長得像印度人，還被其他人持刀約戰，圍觀者還起鬨「可以學土城國中割喉」，受害學生家長事後提告。教育局回應，學校已完成校安通報，並啟動相關處理及輔導措施。

教育局說，家長已提出校園霸凌調查申請，學校依「校園霸凌防制準則」調查中，將依調查結果及相關規定妥處。有關學生間司法告訴，學校全力配合檢警偵辦，並依學生需求提供輔導及心理支持，協助學生穩定情緒及維持正常學習。

教育局強調，高度重視學生安全及受教權益，對於任何形式的校園暴力及霸凌行為均不容忍，已督導學校依法公正調查、釐清事實，並落實學生保護及輔導措施，維護安全友善的校園環境。

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