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高雄教師以版稅捐書偏鄉 家長響應10年不間斷
高雄市新上國小教師賴秋江長期以版稅買書送往偏鄉學校，一名家長大受感動加入捐贈行列，愛心行動10年未間斷。今年共捐160本書籍及50套桌遊給甲仙、杉林、六龜等地學校。
賴秋江表示，偏鄉教師需要更多元的教學素材，因此長期將自己出版書籍的版稅投入購書及桌遊，帶往偏鄉學校分享。多年前一名學校的家長劉月枝被此行動感動加入愛心行列，劉月枝從孫女還在低年級時開始響應，即使孫女畢業仍持續捐贈，持續至今已10年。
劉月枝說，自10年前開始參與偏鄉贈書活動，即使孫子女如今已升上高中，仍持續響應。過去曾與賴秋江及新上國小校長王彥嵓一起載著書籍、桌遊前往那瑪夏區民生國小，協助分享教學資源。她認為，一本書若能幫助一名教師，後續就可能讓一個班級的孩子受益。
與校方長期合作的南一書局、親子天下及康軒文教集團今年也響應，捐贈書籍及雜誌，希望透過閱讀資源陪伴偏鄉學童。賴秋江今年出版SEL相關新書「教室裡的情緒翻轉術」，她也將新書回饋母校正興國小及台南大學，延續與第一線教師分享教育資源的理念。
甲仙國小校長陳姚如協助物資配送及分送，她表示，甲仙國小是偏鄉學校物資配送據點之一，能將書籍及物資送到各校，是責任也是一件有意義的事。
甲仙國小教師表示，書籍能豐富學生閱讀內容，也提供教師更多教學素材；桌遊則可融入課堂，讓學生從遊戲中學習合作、思考與表達，感謝各界共同投入偏鄉教育。
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