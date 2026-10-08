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中市免費午餐調查9200名學童 午餐口味、菜色變化滿意度曝光

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市針對學生滿意度調查，整體滿意度68.03%，其中午餐口味滿意度56.66%，菜色變化滿意度60.76%。記者余采瀅／攝影
台中市針對學生滿意度調查，整體滿意度68.03%，其中午餐口味滿意度56.66%，菜色變化滿意度60.76%。記者余采瀅／攝影

台中市自115學年起公私立國中小學午餐免費上路，新政策滿月，台中市針對學生滿意度調查，整體滿意度68.03%，其中午餐口味滿意度56.66%，菜色變化滿意度60.76%；對午餐滿意度隨年級增加遞減，國小三年級學生滿意度最高達86.71%，國中三年級滿意度僅45.04%。中市副市長鄭照新說，多數學生肯定午餐免費，但菜色變化及午餐口味有再精進空間。

台中市推動國中小學生免費營養午餐，每年投入經費約40億元，共24萬名學生受惠，教育局針對全市各公私立國中小學，每校抽樣一班進行調查，共調查9200名學生意見，抽樣期間自9月中旬到9月底。

鄭照新今到忠孝國小公布調查結果，他指出，過去也做過學生午餐滿意度調查，當時滿意度59.5%，新學期實施免費午餐後，整體滿意度達68.03%、23.76%認為普通、8.21%不滿意，整體滿意度比去年多了8.53%。

至於午餐口味滿意度則是56.66%、菜色變化滿意度60.76%，另午餐滿意度隨年級增加而下降，其中，國小三年級滿意度86.71%、四年級滿意度81.73%，國小五年級73.75%、國小六年級68.43%、國中一年級64.53%、國二55.82%，國三滿意度則掉到45.04%。

鄭照新指出，多數學生對免費午餐表示肯定，但包括菜色變化及午餐口味還有再精進空間，另針對國二及國三學生的需求會再了解，並精進微調。

台中市針對學生滿意度調查，整體滿意度68.03%，其中午餐口味滿意度56.66%，菜色變化滿意度60.76%。記者余采瀅／攝影
台中市針對學生滿意度調查，整體滿意度68.03%，其中午餐口味滿意度56.66%，菜色變化滿意度60.76%。記者余采瀅／攝影

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