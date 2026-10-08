培英國中二期老舊校舍重建決標！高虹安：市款全額支應投入5.7億元

新竹市培英國中於1956年設校，校舍歷經不同時期興建、增建及整修，既有A、D棟屬校園早期興建校舍，經耐震能力詳細評估後建議拆除重建；市府推動老舊校舍更新，該校第一期新C棟「學悉樓」已於115學年度啟用，第二期A、D棟老舊校舍拆除重建工程也在近日決標，總經費逾5.7億元，由市款全額支應，預計於今年12月開工，工期1200日曆天。

市長高虹安表示，2023年至今年間市府已投入培英國中校舍建設、教學設備及校園環境改善等22項經費，累計逾9.2億2餘元；此次A、D棟重建工程完成決標，將接續第一期新C棟「學悉樓」的校園更新腳步。

高虹安指出，培英國中既有A、D棟經耐震能力詳細評估後建議拆除重建，現有校園亦有無障礙設施及棟舍連通不足等情形，加上校地具有高低落差，師生通行、午餐運送及空間使用均需納入整體規畫。因此，本工程將配合校園整體配置，重新調整校舍空間與棟舍銜接，改善既有使用上的限制。

教育處說明，考量培英國中師生人數多、教學空間使用密集，工程期間仍須維持正常教學，因此第二期工程採「先建後拆」方式，先興建新A棟，完成後辦理師生及相關空間搬遷，再拆除既有A、D棟及AD棟廁所，最後興建新D棟。透過分階段施工，讓校園在工程期間維持基本教學運作，也降低工區與師生使用空間交錯所帶來的影響。

教育處說，第二期工程新建A、D兩棟校舍，總計規畫34間教室單元量體。其中，新A棟為地上4層教學大樓，規畫24間普通教室及1.5間行政空間，共25.5間單元量體，並設置銜接午餐廚房的空橋，因應校園地形高低落差，改善午餐運送、師生通行及無障礙使用需求；新D棟則為地上3層，主要規畫專科教室及多元學習空間，包含社區共讀站、生活科技自造中心及階梯會議室等，提供課程教學、學生學習及社區共享使用。

培英國中校長潘致惠表示，感謝市府持續支持學校校園建設，第一期新C棟「學悉樓」啟用後，已提供師生新的教學空間，此次A、D棟工程順利決標，將進一步推動校園整體更新。學校期待新校舍完成後，改善教學空間及棟舍銜接，讓校園環境更符合師生使用需求；工程期間也將配合施工期程，妥善規畫師生通行、工區隔離及教學空間調度，在維持正常教學及確保師生安全的前提下，與市府及工程團隊共同推動工程。

高虹安補充，市府後續將依契約及相關規定辦理工程施工管理，持續督導工程品質、施工進度及工區安全，並與學校及工程團隊密切協調施工期間各項作業，在維持校園正常運作及確保師生安全的前提下，穩健推動第二期老舊校舍拆除重建工程。

新竹市培英國中老舊校舍拆除重建工程新A棟摸擬圖

新竹市培英國中老舊校舍拆除重建工程新D棟摸擬圖。圖／新竹市府提供

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