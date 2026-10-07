AI翻轉傳統掌中戲！彰中學生跨域研發 印度WRO大賽摘銀

彰化高中數理資優班學生許致誠、陳薪博、黃建源，代表台灣參加 2026 年國際奧林匹亞機器人大賽亞太區公開冠軍賽，在「未來新創家」項目中奪得銀牌。團隊透過攝影機擷取真人操偶動作，再利用 AI 進行辨識與轉換，驅動機械戲偶精準演出，成功讓科技成為文化保存與再創的工具。

這次賽事於印度海得拉巴舉行，共有25國、149支隊伍參賽，主題為「Robots Meet Culture（機器人遇見文化）」。彰中團隊在「彰藝園掌中劇團」團長陳韋佑指導下，結合劇本分析、語音生成與微型劇場設計，建立起「真人動作輸入、AI理解判斷、機械戲偶演出」的互動系統，為傳統藝術開啟全新的展演與傳承方式。

團隊今天在校內分享研發歷程，成員黃建源表示，因為自己熱愛布袋戲，希望證明傳統文化並非只能保存在博物館，而是能透過不同世代熟悉的科技重新被理解。比賽過程中，團隊也學習如何將台灣故事轉化成跨越語言的國際表達。

專案研發過程並非一路順利，從機械結構、操偶精準度到系統整合，遭遇無數挑戰。指導老師邱科文指出，學生重要的學習是在失敗與修正中學會拆解問題、尋找解方，並融會貫通跨領域知識。

彰化高中校長程彥森表示，學生在課業繁重之餘仍利用暑假投入研究十分難能可貴，機器人結合傳統文化，正展現了「越在地，越國際」的精神。他肯定學生以臺灣文化為根基走向國際，並期許團隊明年朝金牌目標邁進。

彰化高中團隊在國際奧林匹亞機器人大賽亞太區公開冠軍賽，在「未來新創家」項目中奪得銀牌，今天舉行研發歷程分享會。圖／彰中提供

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

彰中 機器人 研發 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 每日打卡送 LINE POINTS

玩遊戲再抽7-11禮券🧧 立即登入 立即前往