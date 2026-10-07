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憂手機影響學習 桃園民代推校園手機管理自治條例

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園民代憂手機成癮影響未成年身心發展，提案訂定校園手機管理自治條例（示意圖）。聯合報系資料照
桃園民代憂手機成癮影響未成年身心發展，提案訂定校園手機管理自治條例（示意圖）。聯合報系資料照

世界衛生組織2018年將網路遊戲成癮視為疾病，恐影響未成年身心發展與學習，但校園強力管制常惹爭議，桃園民代催生「桃園市高級中等（含）以下學校學生攜帶行動電話載具到校管理自治條例」，限制學生在校使用手機時機，草案今送議會審查，無人異議，全案逕付二讀。

桃園市政府表示，市府對校園手機管理自治條例樂觀其成，但實務面要考量學校能否執行，也要避免給包管者帶來不必要的壓力，種種問題將在明天二讀會提出討論。

桃園市議員舒翠玲指出，國內中小學生手機成癮問題日益嚴重，兒童福利聯盟文教基金會2011年調查國內11歲至14歲擁有手機的學童比例高達6成3，教育部2024年6月也發表「112年臺灣中小學學生網路使用行為調查報告」，國小學生有智慧型手機比例為5成97、國中生8成7、高中生9成18，另有媒體調查新冠疫情後，學生沉迷網路的比例也從15%成長到24%，更有49%的國中生 反映手機不在身邊會感到焦慮，而台灣20到29歲視網膜剝離率也是世界第一。

校園能否使用手機向來為敏感議題，涉及學生學習、休閒及教師課堂秩序管理等多方面向問題，學生的學習成片斷化、淺碟化，語言、文字及推理表達下滑，同時，常因各校、各班行政及老師處置不一而產生師生衝突及教學干擾，因此制定統一的校園行動載具管理刻不容緩。

草案共11條，明訂行動載具包括手機、筆電、平板和穿戴式裝置，攜帶上述裝置進校園須關機，並於早自習時放置在班級保管箱，有學校集中保管，放學前一節課或放學後再統一發還。在校期間，除非任課老師允許，其他時間不得使用手機，學生若有事情要聯絡家長，則在老師允許及陪同情況下使用。

學生若不聽歸勸違規使用手機，初犯口頭勸戒並通知家長領回手機，再犯則依校規或校園獎懲準則辦理，學務處也可以限制該生再帶手機到學校的權益，或視個案情節適性輔導。

舒翠玲表示，教育部雖有擬定版本，但推動過程遇阻力，現在也沒有結果。市府在自治條例勢必也有阻力，尤其學生端反彈可能很大，但許多家長殷切期盼自治條例，老師們也期盼他們在管理上能依法有據，因此自治條例有其必要，「中央要繼續當鴕鳥，讓他繼續當，但市府應該拿出魄力，該做的就要做」。

桃園市議員陳治文則認為，手機早期是校園違禁品，本來就不該帶，不知何時開放，還必須立法約束學生在校啟用時間與保管制度。若回歸早期做法，解決問題的方法就簡單多了，「違規就是沒收」。

陳治文說，在管理未成年使用手機方面，父母應負最大責任，孩子進入校園前，父母就應該收好手機，孩子若在學或放學補習有事要聯絡家長，可求助學校或課輔機構幫忙。要學校保管手機，只會增加學校人員行政工作及保管壓力，萬一手機毀損，責任也難釐清。若真要直鞥執行，配套一定要做好。

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