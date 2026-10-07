國小畢旅「300人全吃麥當勞」、出動8層薯條車 網掀回憶殺：比桌菜強

提到畢業旅行與校外教學，不少人記憶中多是旅行社安排的團體合菜，然而近日一場國小畢旅的午餐安排，卻在社群上引發萬人共鳴。高雄市苓雅區中正國小日前舉行六年級畢業旅行，全校300多名師生抵達台中國立自然科學博物館後，午餐直接由館內的麥當勞包辦，現場更罕見出動「8層架式餐車」穿梭送薯條，壯觀畫面引起跨世代的集體回憶殺。

300學童湧入科博館！8層餐車狂送現炸薯條

中正國小校長吳軒銘日前在Threads發文分享畢旅花絮，透露行程第一天的第二站來到台中科博館，因抵達時恰逢中午用餐時段，考量動線與集合效率，便安排300多名學生直接在科博館內的麥當勞用餐。

由於用餐人數龐大，門市人員提前做足準備，只見員工推著平常少見的「8層大型架式餐車」，將一盤盤現炸的金黃薯條與漢堡直送到各桌學生面前。現場學童人手一份漢堡與飲料，氣氛宛如大型同樂會，溫馨場景讓校長也說這樣的場面真的第一次見，「大家辛苦了！」

釣出數十萬人集體回憶殺 科博館+麥當勞是標配

照片曝光後立刻掀起熱烈迴響，不少7、8年級生紛紛湧入留言區，直言「科博館配麥當勞」根本是全台灣學生的共同回憶。有網友表示，「民國85年去科博館就是吃麥當勞了」、「小時候會忘記恐龍跟木乃伊在哪，但麥當勞位置絕不會忘」。

也有人肯定校方，「館內直接用餐省去搭遊覽車移動的時間，讓學生能留更多體力參觀博物館」、「團體出遊最怕集體腸胃炎，吃麥當勞至少食安最有保障」、「傳統畢旅合菜常有冷盤、特定蔬菜或不合胃口的菜色，往往剩下一大半」、「小孩開心又吃得乾淨，這才是聰明的安排」。

這篇貼文甚至釣出曾在該門市打工的過來人，直言「這家店數十年前就習慣接這種大單了」、「每年校外教學旺季，炸薯條跟雞塊真的會炸到懷疑人生，薯條車是標準配備」。

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