北市免費營養午餐食安疑慮 衛生局6校檢驗結果出爐了

北市營養午餐先前傳出食安疑慮，衛生局9月24日至26日接獲金華國中、景興國小、民族國小的通報，而健康國小自設中央廚房並與民族、敦化、三民國小為同一供餐群組，衛生局為求謹慎，也辦理食品衛生查核及餐點抽驗，抽驗6校午餐餐食留樣，今公告檢驗結果均符合規定。

衛生局表示，9月24日、25日分別接獲景興國小、民族國小通報疑似食品中毒事件，立即展開調查；因健康國小自設中央廚房，供餐給民族國小、敦化國小、三民國小，衛生局也採樣健康、敦化、三民3校的餐食。金華國中則為9月23日接獲輿情，次日24日稽查採樣。

衛生局說，針對前次查核發現的衛生管理缺失，均已要求相關業者限期改善，後續複查結果均符合規定。校園供餐管理除透過食品良好衛生規範準則（GHP）查核，掌握作業場所衛生、食品製備、食材保存及交叉汙染防治等，也搭配餐點抽驗，從現場衛生管理及食品檢驗雙軌把關。

衛生局強調，對於查核發現的缺失，將持續要求業者落實改善並辦理追蹤；也將依風險及實際供餐情形持續辦理校園餐飲查核及抽驗，維護學生飲食安全。

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