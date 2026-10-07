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桃園壽山高中產學合作報新聞 學生進棚當英文主播

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園壽山高中與北健有線電視簽約合作製播雙語新聞，學生進棚當英文主播，大呼新奇。圖／業者提供
桃園壽山高中與北健有線電視簽約合作製播雙語新聞，學生進棚當英文主播，大呼新奇。圖／業者提供

桃園市壽山高中為強化學生應用外語能力，昨與中嘉寬頻北健有線電視簽合作備忘錄，產學聯手從食衣住行尋找題材，製播雙語新聞，未來每周一固定在地方電視台頻道播放，展現學習成果，同時也宣傳桃園特色人文風情與生活資訊。

壽山高中昨由校長穆虹嵐與北健總經理許巧妮簽約，雙方未來將由北健尋找合適新聞題材，然後由學校應用外語科學生負責撰寫英文講稿及進棚錄主播。雙方期待產學合作幫助學生加倍成長，不僅學以致用，還能接觸到新聞製播流程，提前為未來職涯作準備。

許巧妮表示，地方電視台除了傳遞在地資訊，也持續思考新聞內容與呈現方式的創新。此次首度與在地高中合作製播雙語新聞，一方面讓學生能將所學運用在真實媒體環境，提早接觸產業，另一方面也讓地方新聞增加不同語言的呈現方式，嘗試觸及更多元的收視族群。

學生陳亭芝表示，把記者撰寫的中文新聞轉化成適合主播口語表達的英文講稿沒有想像中簡單，有些詞彙必須查找資料確認用法是否恰當，有時也得跟老師討論才能得到答案，但實際製作也學到許多新詞彙，了解如何在不同語境中靈活運用英文。

穆虹嵐表示，對應用英語科高三學生而言，走出校園、接觸實際產業環境是很重要的學習經驗。透過這次合作，除了影像作品成果，也拓展學生面對問題的思維，搭起連結世界的橋樑。

桃園壽山高中與北健有線電視簽約合作製播雙語新聞，學生進棚當英文主播，除了學以致用，也開拓職涯視野。圖／業者提供
桃園壽山高中與北健有線電視簽約合作製播雙語新聞，學生進棚當英文主播，除了學以致用，也開拓職涯視野。圖／業者提供

桃園壽山高中與北健有線電視簽約合作製播雙語新聞，學生進棚當英文主播，除了學以致用，也開拓職涯視野。圖／業者提供
桃園壽山高中與北健有線電視簽約合作製播雙語新聞，學生進棚當英文主播，除了學以致用，也開拓職涯視野。圖／業者提供

桃園壽山高中與北健有線電視簽約合作製播雙語新聞，學生進棚當英文主播，除了學以致用，也開拓職涯視野。圖／業者提供
桃園壽山高中與北健有線電視簽約合作製播雙語新聞，學生進棚當英文主播，除了學以致用，也開拓職涯視野。圖／業者提供

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