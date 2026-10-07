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偏鄉孩子唱進東京 希娜巴嵐國小、濁岸迴聲合唱團一趟日本抱回雙金

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
希娜巴嵐國小及濁岸迴聲合唱團在東京國際合唱大賽摘下雙金，許淑華期許孩子持續精進，站上國際舞台。圖／南投縣政府提供
希娜巴嵐國小及濁岸迴聲合唱團在東京國際合唱大賽摘下雙金，許淑華期許孩子持續精進，站上國際舞台。圖／南投縣政府提供

偏鄉孩子用歌聲唱上國際舞台，南投縣信義鄉希娜巴嵐國小師生及彩霞基金會「濁岸迴聲合唱團」參加「2026日本東京國際合唱大賽」，分別拿下兒童合唱組金獎、民謠組金獎。南投縣長許淑華接見表揚時表示，縣府將持續支持優秀學校及學生參與國際賽事，讓南投孩子站上更大的舞台。

希娜巴嵐國小及濁岸迴聲合唱團成員也將獎座、獎狀呈獻給許淑華，並現場獻唱，悠揚歌聲展現原鄉學童的音樂實力，也讓現場氣氛充滿感動。

許淑華表示，南投縣長期發展偏鄉學校教育特色，也持續發掘原鄉學童的音樂天賦。這次希娜巴嵐國小合唱團及濁岸迴聲合唱團赴日本參賽，勇奪兩項金獎，再次在國際舞台展現南投原民孩子的歌唱實力。

她指出，這份榮耀除了來自學生自身努力，也要感謝學校師生、家長、地方人士及耆老支持，更感謝彩霞基金會長期投入南投偏鄉音樂教育，從指導、培訓到協助參與國際賽事，讓孩子有機會以歌聲走向世界。

許淑華說，對偏鄉學生而言，參加國際比賽不只是爭取榮譽，更是拓展國際視野、與不同國家交流的重要經驗。透過音樂，孩子可以看見更大的世界，也讓國際看見南投原鄉獨特的文化與美聲。

許淑華強調，縣府重視南投學子未來在音樂領域的生涯發展，將持續投入經費，支持優秀學校、團體及學生出國參賽，協助有音樂夢想的孩子朝國際舞台邁進。她也期盼社會各界共同出錢出力，為南投孩子打造更優質的藝文學習環境。

希娜巴嵐國小及濁岸迴聲合唱團在東京國際合唱大賽摘下雙金，許淑華期許孩子持續精進，站上國際舞台。圖／南投縣政府提供
希娜巴嵐國小及濁岸迴聲合唱團在東京國際合唱大賽摘下雙金，許淑華期許孩子持續精進，站上國際舞台。圖／南投縣政府提供

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