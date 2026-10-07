北市延平中學爆食物中毒？蔣萬安：還不能斷定食物還是諾羅病毒

政治工作者周軒今在臉書發文稱，他接獲消息指北市延平中學疑似發生食物中毒事件，有家長反映，已有21名學生出現上吐下瀉症狀，甚至有人住院，懷疑可能與午餐有關？台北市長蔣萬安今受訪表示，目前還不能斷定是食物？還是諾羅病毒？會將檢體送驗之後再來斷定。

蔣萬安今天上午到聯合醫院昆明院區視察美沙冬替代療法的相關執行，對於今天爆出延平中學疑似食物中毒，蔣萬安說，教育局接獲通報，已經即刻到學校去關懷學生狀況，衛生局也會將留樣送驗，不過目前還不能斷定是食物？還是諾羅病毒？造成的影響，會將檢體送驗之後，再來斷定。

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